Евстигнеев в образе Дынина. Киноначальники пытались убедить режиссера Элема Климова взять на эту роль Михаила Пуговкина, но тот был непреклонен: «Без Евстигнеева снимайте сами!» Фото: Кадр из фильма

Самая звездная роль народного артиста СССР - профессор Преображенский в картине Владимира Бортко «Собачье сердце» 18+. Истинный аристократ! Вспомним хотя бы сцену обеда с доктором Борменталем, где он учит молодого коллегу, чем закусывать водку.

Евгений Евстигнеев – слесарь на миллион Он даже не мечтал быть актёром: с такой внешностью какое амплуа? Но народному артисту Евгению Евстигнееву удалось сыграть всех - энтузиастов и аферистов, политиков и рабочих. А сам он так и остался в душе лирическим героем

Слесарь из джаза

Однако артист вовсе не был «благородных кровей». Женя, внук сельского псаломщика, родился на окраине Горького (ныне Нижний Новгород). Отец - металлург, мать - фрезеровщица. Окончив 7 классов, устроился на родительский завод электромонтером. Затем год отучился в дизелестроительном техникуме. И тут Великая Отечественная... Паренек бросил учебу, четыре года оттрубил на родном заводе слесарем.

О карьере актера не мечтал, хотя участвовал в художественной самодеятельности, играл джаз. (Свою бесшабашную юность Евстигнеев вспомнит через 40 лет, снявшись в комедии Карена Шахназарова «Мы из джаза» 12+.)

Возможно, так всю жизнь и занимался бы Евгений гайками и болтами, да пришел однажды в кинотеатр директор Горьковского театрального училища Виталий Лебский. Перед сеансом публику развлекал оркестр. Внимание Лебского привлек артистичный парень за ударными инструментами, вытворявший нечто невообразимое барабанными палочками и затмевавший весь оркестр. Он подошел к ударнику: «Кто вы?» - «Слесарь с завода «Красная Этна», в свободное время играю в кинотеатре». - «Хотите стать драматическим актером?» - «Не знаю, а зачем?!»

Директор уговорил-таки слесаря появиться в училище. Через два дня тот пришел. И был зачислен на первый курс без вступительных экзаменов. Сейчас училище носит имя Евстигнеева.

После учебы бывший слесарь-джазмен три года прослужил во Владимирском драматическом театре. Стал ведущим комиком. Местная публика специально ходила «на Евстигнеева». А тот вдруг рванул в Москву. Поступать в Школу-студию МХАТ. На вступительных экзаменах случился конфуз. Абитуриент решил прочитать монолог Брута из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» 16+. Трагическим голосом, со слезами на глазах произнес первую фразу: «Римляне, сограждане, друзья!» И замолчал. «Извините, забыл!»

Но его зачислили. Сразу на третий курс. И 28-летний Евстигнеев принялся грызть гранит сценической науки вместе с зеленой молодежью, не нюхавшей сцены.

«Зачем тебе учеба, Женька?! - удивлялся 20-летний однокурсник Олег Басилашвили. - В отличие от нас ты уже знаешь, что такое театр, овации, поклонение зрителей». - «Хочу стать настоящим артистом!»

И он добился своего. Уже при жизни Евстигнеева называли великим актером.

«Не стыдно ему лысым ходить»

Парадокс: Евстигнеев не был красавцем, но все три жены-актрисы были одна другой краше и моложе. Разница в возрасте Евгения Александровича с последней супругой - целых 37 лет!

«У нас в Школе-студии МХАТ прошел слух, что на третий курс взяли потрясающе талантливого студента из Владимира, - вспоминала актриса Людмила Иванова, та самая активистка Шурочка из «Служебного романа» 6+. - Я встретила Евстигнеева в коридоре и пожалела, что он лысый и некрасивый. Стоял, как-то отставив бедро и несколько изогнувшись, эдаким «фраером». Но потом, разговаривая с кем-то, вдруг вильнул ногой, хохотнул басом, и я поняла, что этот некрасивый студент необыкновенно пластичен и элегантен, прямо-таки грациозен. Все сразу безоговорочно признали его талантом, что бывает в учебном заведении нечасто».

За талант и полюбила Евстигнеева подруга Ивановой Галя Волчек: «От него исходили невероятные флюиды. И главное - гений, магия таланта». Она училась на курс старше, хотя была на 7 лет моложе Евгения.

Галина Волчек не смирилась с изменой мужа. Фото: Личный архив Галины Волчек

Их студенческий брак стал шоком для родных Галины. Отец даже не явился на свадьбу. Лауреат трех Сталинских премий Борис Волчек, кинорежиссер, сценарист, оператор, профессор ВГИКа, сразу невзлюбил зятя за пролетарское происхождение. (Профессор Преображенский, напомню, тоже не любил пролетариат.)

«Женя разговаривал так, что некоторые обороты его речи можно было понять только с помощью специального словаря (например, «метеный пол» в его понимании - пол, который подмели, «беленый суп» - суп со сметаной, «духовое мыло» - туалетное мыло и т. д.). Внешне мой избранник выглядел тоже странно: лысый, с длинным ногтем на мизинце, одет в бостоновый костюм лилового цвета на вырост, с жилеткой поверх «бобочки» - летней трикотажной рубашки с коротким рукавом, у воротника поверх молнии величаво прикреплялся крепдешиновый галстук-бабочка. Таким явился Женя в наш дом. «Не стыдно ему лысым ходить, хоть бы какую-нибудь шапчонку надел», - заявила старая няня, заменившая мне мать».

Евстигнеев не прижился в квартире тестя. Когда обстановка в доме накалилась до предела, Галина заявила отцу: «Мы уходим и будем жить отдельно!»

«И мы ушли практически на улицу. Какое-то время приходилось ночевать даже на вокзале. Мы восемь раз переезжали, потому что снимали то одну, то другую комнату, пока не получили отдельную однокомнатную квартиру. Из-за такой бездомной жизни у нас не было ни мебели, ни скарба. Наша жизнь протекала шумно и интересно, друзья называли нас талантливой парой».

В 1956 году выпускники Школы-студии МХАТ Волчек, Евстигнеев, Игорь Кваша, Олег Табаков и Олег Ефремов создали знаменитый театр «Современник». Его визитной карточкой был спектакль «Голый король» по сказке Евгения Шварца. «Евстигнеев в роли Короля сразу занял то место, какое солнце занимает по отношению к другим планетам, вокруг него кружащимся, - утверждал Олег Табаков. - Он стал актерским солнцем нашего театра».

В 1961-м родился в семье сын Денис Евстигнеев. Будущий режиссер, кинооператор, продюсер, лауреат Государственной премии СССР.

Спустя три года Олег Ефремов снимал в Саратове фильм «Строится мост» 12+. Задействовал всех звезд «Современника». Волчек и Евстигнеев играли супругов Синайских. Там-то и произошла реальная семейная драма. Галина узнала, что муж ей изменяет. Мигом собрала ему чемодан, вызвала по телефону в гостиничный номер соперницу, заявила любовникам: «Теперь вам не придется никого обманывать!» И выставила их за дверь. Напрасно шокированные друзья уговаривали ее не разводиться. Хотя бы ради маленького сына. Дескать, все мужики гуляют. Волчек всегда была максималисткой.

Молодая разлучница

Соперницей Волчек оказалась актриса Лилия Журкина, лишь недавно пришедшая в «Современник» после Школы-студии МХАТ. Она надеялась сделать в модном театре блестящую карьеру. Ведь ее называли советской Софи Лорен. Поговаривали, будто Лиля отвергла ухаживания великого шансонье Шарля Азнавура, гастролировавшего в Москве.

Лилию Журкину называли советской Софи Лорен, но карьеры в кино она не сделала. Фото: Личный архив Лилии Журкиной

Впервые увидев Евстигнеева на сцене в «Голом короле», она подумала: «Господи, какой же старый и страшный мужик!» А вскоре начался их роман. Лиля была моложе возлюбленного на 11 лет. И тоже несвободна. Супруг - известный скульптор Олег Иконников. Среди его работ - памятник Зое Космодемьянской у деревни Петрищево, монумент Героям революции у метро «Улица 1905 года» в столице.

Когда вскрылась их связь, Волчек сразу подала на развод. А вот Журкину муж долго пытался удержать. Развод дал лишь с пятой попытки. Сам больше так и не женился. Завел огромную собаку и назвал Лилей. Так что официально любовники поженились спустя два года после скандала в Саратове. Лиля Журкина взяла фамилию нового мужа.

Первое время они снимали комнату у актера Владимира Сошальского, затем их приютил Олег Табаков. Собственную квартиру пришлось ждать долго. В 1968-м родилась дочь. Ее назвали Машей в честь матери Евгения Александровича.

«Современник», где властвовала Волчек, Лиле пришлось покинуть. Она долго была без работы. Устроилась во МХАТ, когда туда перешли Ефремов с Евстигнеевым. Но играла мало, в основном эпизодические роли. Во МХАТе тогда был переизбыток актеров. Даже маститые подолгу не имели ролей. Потому МХАТ и разделился позже на ефремовский и доронинский театры. В кино тоже карьера не сложилась. Лиля снималась редко и практически всегда в паре с мужем («Старый Новый год» 0+,«Любимая женщина механика Гаврилова» 16+, «Атланты и кариатиды» 12+, «Еще люблю, еще надеюсь» 12+). Евстигнеев явно хлопотал за нее перед режиссерами. Но главных ролей в кино также не было, в основном она мелькала в эпизодах.

Лиля ревновала мужа к славе, популярности. И все чаще закатывала скандалы, обвиняя в том, что ее карьера не состоялась по его вине. Ведь именно Евстигнеев был инициатором их романа в «Современнике».

«Когда они вместе сидели на каких-нибудь театральных собраниях, отец все время дул ей в шею - таким образом заигрывал, - вспоминала дочь, актриса Мария Селянская. - Вот и надул! Записочки подкладывал в пальто будущей супруге».

Лиля глушила тоску в алкоголе, несколько раз пыталась покончить с собой. Навалились серьезные болезни... Евстигнеев возил жену по разным клиникам, даже к эстрасенсам обращался. Все напрасно. Лилия Евстигнеева умерла в больнице в 1986-м. Ей было 48. Евгений Евстигнеев перенес тогда инфаркт.

Заставил сына вместо себя примерить обручальное кольцо

В том же году 60-летний Евстигнеев привел в дом третью жену, 23-летнюю актрису Ирину Цывину. Актерская тусовка гудела, обсуждая неравный брак. Знающие люди утверждали: мол, их роман начался еще при Лиле, когда профессор Евстигнеев преподавал в Школе-студии МХАТ. Да-да, бывший слесарь тоже стал профессором, как его знаменитые киноперсонажи Преображенский, Плейшнер и тесть Борис Волчек.

Ирина Цывина была моложе артиста на 37 лет. Фото: Личный архив Ирины Цывиной

На втором курсе профессор отдал студентке Цывиной главную женскую роль в учебном спектакле «Женитьба Белугина». Символическое название!

Позже Ирина призналась в интервью журналу «Огонек», что была с легендарным актером с двадцати лет.

«Поначалу нам с Евгением Александровичем, по сути, негде было встречаться. Приехав из Минска, я сняла в Москве комнату в коммуналке и, понятное дело, не могла привести туда Евстигнеева. Представляете, что бы началось? Пару раз, правда, он все-таки там появился, но мы вынуждены были разговаривать шепотом, чтобы, не дай бог, соседи не услышали знакомый голос. Поэтому на первом этапе наши встречи были конспиративными. Иногда свидания проходили в мастерских или квартирах его друзей, в гараже... Евстигнеев относился ко всему этому очень легко. Как-то позвонил из Ленинграда, где снимался в очередном фильме: «Лапуль, ты не можешь ко мне завтра приехать?» Я, бедная студентка, занимаю у кого-то десятку, сажусь в поезд и мчусь навстречу любви. Живу в его гостиничном номере, мы скрываем от коллег свои отношения... Но сколько это могло продолжаться? Настоящую любовь ведь скрыть трудно».

По словам Цывиной, после смерти Журкиной именно дети Евстигнеева заставили их официально оформить отношения. Все вместе поехали в салон для новобрачных покупать кольца. «Но по дороге Евгений Александрович вдруг растерялся, заупрямился: «Что скажут люди? Известный актер в солидном возрасте с молоденькой девочкой примеряют кольца... Пусть Денис померит вместо меня». Так и пришлось Денису выполнять роль главного примеряльщика. Первая его жена была вся в творчестве, вторая теребила своими мечтами о больших и хороших ролях. Но ведь народный артист - это еще и просто мужчина, который истосковался по настоящему дому. Он хотел женского тепла, чтобы ему постирали, приготовили, что-то с ним обсудили, а потом прижали к себе... Думаю, ему нужна была такая женщина, как я. Конечно, у него была масса поклонниц - как не любить мужчину, который всех называет лапулями, заиньками, кисоньками? Евстигнеев был очень нежный. Но я знала: он мой муж и живет со мной».

Артист говорил, что профессор Преображенский - его любимая роль. Фото: Кадр из фильма

Кстати, это Цывина уговорила супруга сниматься в «Собачьем сердце». Он тогда неважно себя чувствовал, да и повесть опального Булгакова не читал.

А ЧТО ПОТОМ?

Три инфаркта

Евстигнеев перенес два инфаркта. Сердце барахлило. Он выходил на сцену, приняв таблетки нитроглицерина. 2 марта 1992 года Евгений Александрович прилетел с Ириной в Лондон, где 5 марта ему должны были сделать сложную операцию. Накануне операции случился третий инфаркт. Сердце актера не выдержало. Ему было 66 лет.

Похоронили народного артиста СССР на Новодевичьем кладбище. На Новодевичьем упокоилась в 2019 году и его первая жена Галина Волчек.

Лучшие роли артиста

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 6+ (1964): товарищ Дынин, директор пионерлагеря

«Золотой теленок» 0+ (1968): подпольный миллионер Корейко

«Старики-разбойники» 6+ (1971): Воробьев, друг главного героя

«Семнадцать мгновений весны» 12+ (1973): профессор Плейшнер

«Место встречи изменить нельзя» 12+ (1979): вор-карманник Ручечник

«Собачье сердце» 18+ (1988): профессор Филипп Филиппович Преображенский

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