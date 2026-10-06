В Центробанке раскрыли, сколько цифровых кошельков завели россияне с 1 сентября

Цифровой рубль официально появился в России с 1 сентября 2026 года. Фото: А.Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru/ТАСС

С 1 по 30 сентября этого года россияне открыли 220 тысяч цифровых кошельков. Из них около 10 тысяч пришлось на юридические лица. Об этом в интервью KP.RU рассказала Зульфия Кахруманова, заместитель председателя Банка России.

- Мы довольны результатами. В сентябре достаточно интенсивно открывались счета цифрового рубля. Больше 220 тысяч за один месяц. Всего около 150 тысяч операций на платформе цифрового рубля. Темпы для нас очень хорошие, к концу месяца они стали чуть спокойнее. Мы вышли на стабильный уровень от 3 до 5 тысяч новых счетов в сутки, - рассказала Зульфия Кахруманова.

По ее словам, в ЦБ не было больших ожиданий по поводу цифрового рубля. Все-таки большинство россиян с осторожностью подходят к новым финансовым инструментам.

- Мы строили прогнозы по объему тех, кто мог бы к нам подключиться. Примерно считали, что к концу года у нас получится около 60 тысяч счетов, и операций будет чуть меньше, чем есть сейчас. Поэтому наши прогнозы были гораздо скромнее, чем результаты, - поделилась зампред ЦБ.

Примечательно, что довольно большой интерес к цифровому рублю проявляют именно юридические лица.

- Из 220 тысяч счетов около 10 тысяч - это юридические лица, и где-то около полутора тысяч - индивидуальные предприниматели. При этом динамика открытия цифровых кошельков бизнесом только растет, потому что он начинает понимать, что с помощью цифровых рублей можно экономить, - объяснила Зульфия Кахруманова.

Напомним, цифровой рубль – это третья форма национальной валюты (в дополнение к наличным и безналичным рублям). Официально он появился в России с 1 сентября этого года. Открыть цифровые кошельки на платформе ЦБ могут любые физические и юридические лица. Для физлиц большой плюс цифровых рублей в том, что в них можно переводить любые суммы без комиссий. А для юрлиц – что прием платежей до конца года бесплатный, а со следующего года комиссии составят всего 0,3%. Это меньше, чем карточный эквайринг (около 2%) и оплата по Системе быстрых платежей (0,5%).

Полное интервью с зампредом ЦБ Зульфией Кахрумановой читайте в ближайшие дни на сайте KP.RU, в газете «Комсомольская правда» и слушайте на радио КП.

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