«Всматриваюсь в каждое мгновение»: мать убитых в Таиланде юных россиян ждет суда над преступниками

17-летний Роман и 22-летняя Диана были убиты в Таиланде Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сегодня Роману Назимову - убитому вместе с сестрой Дианой в Таиланде юному россиянину - должно было исполниться 18 лет. Об этом напомнила в соцсетях его мать, Зарина: «Мой мальчик, как же я хочу, чтобы тебе исполнилось 19, 20. Чтобы у тебя было столько дней рождения, чтобы я перестала считать свечи и просто смотрела бы на тебя. На моего взрослого сына».

Женщина безутешна. В ее аккаунтах - посты только о погибших детях. Видео о том, как дочь раскрашивает мотоциклетный шлем, мать подписала: «Я смотрю, как ее руки выводят каждую линию, и понимаю: тогда она просто рисовала… А сегодня для меня это Живая Диана. Ее движения, ее взгляд, ее душа, навсегда оставшаяся в этих рисунках.

Она не знала, что однажды я буду всматриваться в каждое мгновение, пытаясь прикоснуться к ней через экран».

Как выяснили тайские СМИ, дело об убийстве Дианы и Ромы передано в суд. Прокуратура Паттайи предъявила Тхане Кердтонгу, известному как Понг, и его предполагаемому сообщнику Тхонгчаю Сринилу девять обвинений.

22-летняя Диана и Рома исчезли около четырех часов утра 26 июля этого года. Молодые люди выехали из дома в паттайском районе Хуай Яй на мотоцикле Honda. Их мать Зарина в этот момент была в отъезде. Она получила тревожные сообщения от дочери, а потом связь с детьми пропала. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Первой важной находкой стал мотоцикл. Его обнаружили разобранным и частично закопанным в землю. Вскоре полиция вышла на след подозреваемых. Тхану и Тхонгчая задержали 31 июля в провинции Са Кео, недалеко от границы с Камбоджей. Мужчины скрывались в роще и, предположительно, пытались покинуть Таиланд.

После ареста они указали место захоронения. Тела Дианы и Романа нашли в неглубокой могиле в лесистой местности неподалеку от района, где они жили.

Среди обвинений подозреваемым - незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов, незаконное хранение военного имущества и гранаты, выдача себя за полицейских Фото: Соцсети.

На допросе задержанные противоречили друг другу. Тхонгчай заявил полиции, что именно Тхана убил брата и сестру, а затем заставил его закапывать тела. Тхана признал факт нападения на россиян, но утверждал, что целью была «всего-навсего» кража мотоцикла.

После задержания подозреваемых полиция обнаружила неподалеку от тел россиян останки еще трех человек - членов одной тайской семьи. По версии следствия, преступления связаны между собой, но рассматриваются отдельно. Власти Таиланда выплатили родным компенсацию в размере 300 тысяч бат за каждого погибшего.

Среди обвинений подозреваемым - незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов, незаконное хранение военного имущества и гранаты, выдача себя за полицейских, незаконное лишение свободы, вооруженный разбой, повлекший смерть, предумышленное убийство, изнасилование с применением оружия и сокрытие тел. Подсудимым грозит смертная казнь.

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