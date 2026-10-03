Анатолий Кашпировский тихо умер в 87 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Молодая жена готовится к похоронам Анатолия Кашпировского. Место похорон женщина не раскрывает. Скандальный целитель с медицинским образованием тихо умер в 87 лет. Главный вопрос, который волнует общественность, приедет ли из Америки на прощание единственный сын звезды 90-х и простили ли психиатра после его смерти бывшие жены.

Смерть Анатолия Кашпировского

О смерти Анатолия Кашпировского сообщил Андрей Малахов. "Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!" - написал в блоге шоумен. Он не стал вдаваться в детали трагедии. Известно, что перед смертью психиатр тяжело и мучительно болел.

Соседи гипнотизера признавались, что он сильно похудел. Говорят, у целителя диагностирован рак. Несколько месяцев назад Анатолий Михайлович жаловался на сильные боли в области живота. Состояние сильно ухудшилось на фоне самолечения. Кашпировскому дома ставили капельницы с антибиотиками. Причиной смерти психотерапевта стала сердечная недостаточность.

Личная жизнь и жены Анатолия Кашпировского

Личная жизнь и жены Анатолия Кашпировского всегда била ключом. У нег было три жены.

Первый брак Кашпировского с Валентиной продлился 22 года и распался в конце 1980-х, как раз в разгар его славы. После развода Валентина уехала в Канаду. У пары было двое детей: дочь Елена и сын Сергей.

В 1992 году во время гастролей в чешском городе Слани Кашпировский познакомился с массажисткой Ириной. Их роман развивался стремительно и вскоре они поженились. Ирина сопровождала мужа в поездках, даже оставив своих дочерей от другого мужа на попечении бывшей свекрови.

Со второй женой разводился со скандалом Фото: кадр видео

На помощнице-узбечке Гулизар Чалбашовой целитель женился аж в 84 года. Ради нее бросил вторую жену Ирину. О второй жене он отзывается пренебрежительно, считая этот брак ошибкой. "С Ириной я познакомился в Чехии после развода с первой женой, от которой у меня было двое детей. Взял первую попавшуюся. Это глупо было. До сих пор каюсь. Она была чужим человеком", - говорил гипнотизер.

По слухам, он бросил ее из-за возрастных изменений и даже обозвал "бабой-климакс". А ведь ради экстрасенса женщина оставила семью. "Я просто начала влюбляться в него. День и ночь ходила, думала про него. У него просто замечательный голос. И не могла с собой ничего поделать. Потом он хотел, чтобы я приехала к нему в Америку. Понимаете, я ничего почти не соображала, не думала про семью, не думала про детей, ничего", - говорила она.

Развод в 2014 году был скандальным и гремел на всю Россию. Ирина обвинила экстрасенса в изменах с Гулизар, которая младше Кашпировского на 33 года. Целитель не скрывал, что изменял второй жене.

Третью жену экстрасенс называл подарком небес Фото: личная страница героя публикации

"У нас не было ничего общего. Поэтому в 2003 году я отправил ее обратно в Чехию. Потом она ныла, ныла, мне стало ее жалко. Я сделал глупость - вернул назад. Но жили мы раздельно, встречались раз в год. Тогда же, в 2003 году, у меня появилось солнце, которое и сейчас со мной, - Гуля. До меня ее пальцем никто не тронул. Моя жена знает восемь языков, с ней никогда не возникает никаких конфликтов, недоразумений. Такое воспитание, Гуля - мусульманка. Я считаю, что она подарок небес, попавший ко мне очень поздно", - откровенничал Анатолий Михайлович с сайтом KP.RU.

Дети Анатолия Кашпировского

У Анатолия Кашпировского была дочь Елена от первой жены. Елена пошла по стопам отца - окончила мединститут, вышла замуж и родила двоих детей: дочь Ингу и сына Шона. После развода родителей она с семьей переехала к отцу в США, куда тот перебрался в середине 1990-х в поисках лучшей жизни .В 2018 году Елена покончила жизнь самоубийством. По некоторым данным, Кашпировский перевез тело дочери на Украину, похоронил в Виннице на том же кладбище, где нашли последний приют его родители. Смерть Елены разделила его жизнь на "до" и "после", и он практически потерял интерес ко всему. Психотерапевт тяжело переживал смерть Елены, постоянно вспоминал о ней во время своих выступлений.

Старшая дочь Елена умерла в 49 лет Фото: личная страница героя публикации

Сын Сергей от первого брака тоже жил в Америке. Он профессиональный боксер.

В 2025 году на свет появилась дочь Эллина. Анатолий Михайлович с трепетом относился к младшей дочери и с большим удовольствием рассказывал о ней, подчеркивая, что воспитание малышки приносит ему большое удовольствие.

Ходили слухи, что супруга Кашпировского прибегла к процедуре ЭКО. По другим данным, кроху родила сурмама.

Нищая старость Анатолия Кашпировского

Своей большой ошибкой Анатолий Кашпировский называл отъезд в США в 1995 году. "Мне не надо было ехать туда ни в коем случае. Но я взял и поехал. И этим зачеркнул себя полностью", - сокрушался экстрасенс.

В Америке у него полностью пропало все, что было. "Помогал своим детям, переписывал на них все, а у них были мужья, жены... Все пошло прахом, поэтому сегодня я гол как сокол. Вот и в Москве у меня квартиры нет никакой. Мы с женой живем в той, что когда-то мне дала Госдума, но она не в моей собственности", - делился с KP.RU пенсионер, доживший свои дни в скромной двушке в Митино.

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