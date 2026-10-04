«Ушла в окружении любящей семьи»: Не стало певицы Сасс Джордан, спевшей пронзительную балладу из «Телохранителя»

Сасс Джордан Фото: Соцсети.

4 октября стало известно, что два дня назад из жизни ушла Сасс Джордан — канадская певица, которая имела массу музыкальных наград, работала с суперзвездами мировой музыки, признавалась Billboard лучшей рок-певицей года, а еще вела телешоу и снималась в кино. Большую известность вокалистке принес трек Trust In Me («Доверься мне»), созданный Джо Кокером и вошедший в саундтрек к фильму «Телохранитель» — альбом The Bodyguard: Original Soundtrack Album получил статус 17-кратного платинового и взял премию «Грэмми» в номинации «Альбом года».

— 2 октября 2026 года Сасс Джордан мирно ушла на тот свет в окружении любящей семьи, — сообщили близкие в соцсетях певицы, которая боролась с тяжелой болезнью. — Она остается в наших сердцах.

Будущая певица, которую назвали Сарой, родилась 23 декабря 1962 года в английском Бирмингеме, в семье балерины и профессора французской литературы. Когда девочке было три года, семья перебралась в Монреаль (Канада). С юности Джордан интересовалась именно роком, поэтому начала обучаться игре на электрогитаре, а затем и бас-гитаре. Занималась вокалом, затем начала писать песни. Первый альбом выпустила в 26 лет. Пластинка называлась «Tell Somebody» — одноименная композиция мгновенно стала хитом, за который девушка получила премию Juno как самая перспективная вокалистка года.

Альбом «Racine», вышедший в 1992 году, принес артистке международную славу. Треки «Make You a Believer» и «You Don't Have to Remind Me» попали в американские рок-чарты, после чего Сасс авторитетным журналом была признана Billboard лучшей рок-певицей года.

Именно тогда — на пике популярности — вокалистка записала с легендарным Джо Кокером записала дуэтом песню Trust In Me: этот трек стал частью фильма «Телохранитель» (1992) с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером. Да, мелодраму больше запомнили по душераздирающему исполнению хита I Will Always Love You, которую исполняла Хьюстон, но и Джордан частичку славы получила. После чего к ней проявили интерес легенды мировой музыкальной индустрии — артистка выступала и сотрудничала с Карлосом Сантаной, группами Aerosmith, Alice Cooper, Van Halen и другими.

Фото: кадр из фильма.

В 1994 году Джордан выпустила пластинку «Rats» — с более тяжелым и агрессивным звучанием — и хитом «High Road Easy». Вместе с вокалисткой в концертном составе выступал молодой барабанщик Тейлор Хокинс, который потом стал известен на весь мир в составе группы Foo Fighters.

За время активного творчества Сасс Джордан успела выпустить 10 студийных альбомов — и была часто приглашаема в телешоу: в жюри канадского Idol проработала шесть сезонов. Кроме того, пробовала себя как актриса театра и кино — сыграла Дженис Джоплин в спектакле «Love, Janis», а еще в драме «Сестры».

Сасс Джордан Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Со временем от рока Сасс плавно перешла к мелодичному и философскому дзену блюза — выпустила пластинки «Rebel Moon Blues» и «Bitches Blues» (перваявошла в топ-5 строчки профильного чарта Billboard).

Последний концерт Сасс Джордан состоялся 18 сентября 2026 года в Тандер-Бее (Канада). Затем рок-певица отменила концерты из-за серьезного заболевания. И 2 октября 2026 года скончалась дома.

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