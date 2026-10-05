Младшая дочь Никиты Михалкова тайно вышла замуж и родила третьего ребенка от губернатора

Надежда Михалкова тайно вышла замуж. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

В семье Никиты Михалкова произошло радостное событие. Его младшая дочь Надежда стала мамой в третий раз. Кроме того, актриса тайно вышла замуж.

В жизни Надежды Михалковой случились глобальные перемены. Актриса вышла замуж и родила третьего ребенка. Когда она сыграла тайную свадьбу, неизвестно, как и точная дата появления на свет ее дочери. Девочку назвали Катериной.

У актрисы двое детей от Резо Гигинеишвили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Кроху крестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске, сообщат "СтарХит". На церковном таинстве присутствовал звездный дедушка малышки Никита Михалков.

Избранником 40-летней артистки стал 47-летний губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук. Информацию об изменении семейного положения чиновника подтвердили в департаменте внутренней политики окружного правительства, пишет сайт "КП-Югра".

Надежда с отцом и мамой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Актриса и чиновник познакомились в 2025 году на фестивале в Ханты-Мансийске "Дух огня". Михалкова входила в состав жюри, а глава региона присутствовал в качестве почетного гостя.

Зимой 2026 года влюбленных видели на отдыхе в Сочи.

Напомним, Михалкова ранее была замужем. В 2010 году актриса оформила отношения с режиссером Резо Гигинеишвили. Она родила от него дочь Нину и сына Ивана. В 2017 году супруги развелись без громких скандалов и публичных упреков. Режиссер постоянно видится с детьми.

Актриса пробует себя в режиссуре. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

"Я решила, что независимо от того, что будет дальше, я сделаю все от меня зависящее, чтобы дети любили и уважали своего папу. А дальше все будет зависеть от него. Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения. Это всегда нелегко, как бы люди ни разводились. На сегодняшний день у детей есть и мама, и папа", - говорила Надежда.