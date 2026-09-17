Никита Михалков взял на работу в театр красивого внука Андрея Бакова: вот что сказал

Андрей Баков с тетей Надеждой Михалковой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Никита Михалков взял на работу в свой театр "Мастерская 12" внука Андрея Бакова. Старший сын Анны Михалковой хорош собой. При этом знаменитый режиссер заявил, что не намерен помогать молодому человеку в продвижении его карьеры.

Никита Михалков собрал труппу "Мастерской 12", чтобы объявить грядущие планы. Никита Сергеевич высказался об актерской карьере своего внука Андрея Бакова. Режиссер признался, что не собирается специально продвигать наследника и делать из него звезду. "Будет роль - будет играть. Не будет - не будет", - цитирует мэтра сайт 5-tv.ru.

У Никиты Михалкова большая семья Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В новом сезоне Андрей дебютирует на сцене театра своего знаменитого деда. И для многих это стало большим удивлением. Он задействован в спектакле "Васса" по пьесе Максима Горького в постановке Надежды Михалковой. Для нее это режиссерский дебют в театре отца.

Баков не является частью труппы. Он занят лишь в одной постановке как приглашенный артист.

"Он будет первый раз играть в спектакле. Я настояла на том, чтобы был Андрюша, потому что у нас семья. И это было самым главным нашим условием. Андрюша сделал очень большие шаги, потому что он в театре не работал. Ему сложно, когда он приходит в театр. У него великий прадедушка, тут великий дедушка", - поддержала молодого человека Ирина Розанова.

Анна Михалкова с сыновьями Сергеем и Андреем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Напомним, Андрей - старший сын Анны Михалковой и бизнесмена Альберта Бакова. Он родился 4 мая 2000 года. В детстве увлекался хоккеем и музыкой. Окончил экономический факультет МГУ.

Актерский дебют Бакова состоялся в 2016 году в сериале "Чурросы", который снимала его тетя. Позже он снялся в ее же проектах "Номинация" и в сериалах "СидЯдома" и "Враг". Несмотря на отсутствие профильного образования, Баков продолжает пробовать себя в профессии.

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