Российский «Рассвет» - ответ американскому Starlink. Фото: xnk/Shutterstock/Fotodom

Уже больше 10 лет россияне слышат английское слово «Старлинк» (Starlink). Иногда – это скоростной интернет. Иногда – оружие врага. Военные эксперты несколько лет твердят: нам нужен свой «Старлинк». Русский.

И вот – он появился. Спутники уже взлетают косяками на орбиту.

Как? Когда? Как передатчики спутникового интернета стали оружием? Чем хорош русский «Рассвет»? Почему от него уже взвыл Киев?

Давайте разбираться по порядку.

«ДЯДЯ ТРАМП, ЗАБЛОКИРУЙ РУССКИЙ СТАРЛИНК!»

Если объяснять по-простому, «Старлинк» - это гигантское «стадо» спутников (почти 10 тысяч!), которое своими густыми каналами связи опутало весь земной шар. Детище американского миллиардера Илона Маска.

Спутники позиционировались, как гражданские. Пока с весны 2022 года вооруженные силы Украины (ВСУ) не начали их использовать для связи и точного наведения ракет, дронов и артиллерии при ударах по Донбассу, Новороссии, Крыму... Чтобы ликвидировать эту угрозу, наша армия с помощью новой, хитрой и мощной, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) устроила электромагнитную атаку на спутники «Старлинка». Их сигналы удалось заглушить, достав до космоса!

Но не надолго... Американцы «прокачали» программное обеспечение своей системы и продолжили воевать за Украину.

Нашим спецам РЭБ пришлось снова подбирать ключи к «Старлинку».

И пока шла игра в эти космические «кошки-мышки», российские конструкторы решили подойти к решению проблемы с другой стороны - создать свой «русский Старлинк», которому в итоге дали имя «Рассвет».

Первые спутники уже взмыли в небо. Тут перепуганный Киев стал панически «чесать репу». Дошло до того, что глава МИД Украины Андрей Сибига направил плаксивое обращение в Международный союз электросвязи (МСЭ) с просьбой закрыть Украину от "глаз" русских спутников.

Уже и Зеленский просит Трампа заблокировать их.

О русском Старлинке – спутниковой системе Рассвет военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец поговорил с человеком, много лет занимавшемуся разработкой спутников, доктором технических наук, лауреатом Госпремии Александром Никитиным.

«Старлинк» - это детище американского миллиардера Илона Маска. Фото: bella1105/Shutterstock/Fotodom

КОМАНДА 1440

- Александр Васильевич, начнем с «букваря»: что такое «Рассвет»? Кто его создал?

- Если говорить просто, то «Рассвет» - это наша низкоорбитальная спутниковая группировка.

Своего рода ответ на американский «Старлинк». Идею «Рассвета» разрабатывали в нашей компании БЮРО 1440 (входит в «ИКС Холдинг»). Это команда опытных спецов и молодых головастых профессионалов аэрокосмической индустрии, IT, телекома. В штате компании около 3500 сотрудников, из них 80% - инженеры, конструкторы, разработчики управления космическими аппаратами. Есть спецы по математическому моделированию, запуску и выводу на орбиты...

- Ну а какой сегодня «масштаб» нашего «Рассвета» в космосе?

- Есть специальный федеральный проект создания инфраструктуры для доступа в интернет. Он предусматривает поэтапное развертывание системы «Рассвет». Все расписано по годам. Где-то полторы сотни спутников планируется вывести на орбиту в 2026 году, а в 2027-м - уже почти в два раза больше. Ну и так далее - по нарастающей. К 2035 году на орбите будет уже до 900 спутников.

- Только через 9 лет? А у Маска сегодня в 10 раз больше...

- Так и знал, что будет такая реплика! Но учитывайте, пожалуйста, что наш проект, по сути, только разворачивается. И довольно неплохо. Да, мы отправляемся в погоню за американцами. Посмотрим, что будет на финише... Поначалу для глобального покрытия «шарика» нам нужно освоить 12 орбитальных плоскостей и разместить на них по 20 и более аппаратов. Для начала...

Работа идет. Помните слова Путина, сказанные про «Рассвет» 12 июня 2026 года на встрече с участниками СВО? «Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа идет хорошим темпом». Например, главное управление армейской разведки Украины — ГУР уже заныло: «Россия развертывает спутники «Рассвет» быстрее плана».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- Ну а как в целом работает русский Старлинк?

- Система состоит из нескольких компонентов. Это, во-первых, спутники, своего рода орбитальные базовые станции, которые передают данные на Землю и друг другу.

Второй компонент «Рассвета», - так называемые шлюзовые станции на Земле. Они связывают группировку в космосе с обычными наземными сетями связи.

И, наконец, в-третьих, это абонент со своим терминалом. Он держит связь с проходящим над ним спутником. Даже один спутник на низкой орбите может дать связь, но только пока он в зоне видимости. Потом он уходит за горизонт. И круглосуточную четкую связь может обеспечить лишь группировка спутников целиком. Чем она крупнее, тем связь качественней и оперативней. Именно поэтому наша главная цель - увеличивать и увеличивать спутниковую группировку. И наращивать качество аппаратов. Чтобы не возникало «слепых окон».

- А что можно сегодня открыто сказать о характеристиках «Рассвета»? И сравнить его со Старлинком...

- «Рассвет» рассчитан на работу на околоземной орбите высотой 800 километров. А спутники «Старлинка» используют орбиту около 550 километров. И даже ниже. Вот эта наша увеличенная высота дает преимущества над «Старлинком».

Чем выше работает спутник, тем бОльшую площадь Земли он видит и обслуживает больше абонентов. Следовательно, для глобального покрытия требуется меньше аппаратов. К тому же на высоте 800 километров слабее влияние атмосферы, - не нужно использовать двигатели для поддержания скорости. А это увеличивает срок службы космического аппарата.

- Но ведь до появления «Рассвета» уже была и продолжает действовать наша навигационная спутниковая система - ГЛОНАСС?

- Системы «Рассвет» и ГЛОНАСС решают принципиально разные задачи: первая — это спутниковая связь, вторая — навигация.

К тому же спутники «Рассвета» оснащены терминалами лазерной связи, что позволяет им передавать данные напрямую друг другу, минуя наземные станции. У ГЛОНАСС лазеров нет.

«Рассвет» использует низкую околоземную орбиту, а ГЛОНАСС работает на высокой.

Кстати, еще задолго до появления «Рассвета», в конце советской эпохи, подобные системы уже начинали прорабатываться на уровне концепции. Но то, что не было реализовано из-за распада страны, спустя десятилетия получает новое воплощение. Фактически мы наблюдаем возрождение «отцовских» космических заделов.

«Рассвет» - это наша низкоорбитальная спутниковая группировка. Фото: Elliptic Studio/Shutterstock/Fotodom

ВОЕННЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ ПРОГРЕССА

- Что, на ваш взгляд, подстегнуло создание «Рассвета»?

- Прежде всего, - подключение «Старлинка» к обеспечению боевых возможностей ВСУ. Мы встали перед необходимостью найти адекватный ответ. И даже создать более эффективные космические инструменты.

Да, тут между Москвой и Вашингтоном начинается новая космическая гонка. Появление и «Старлинка», и «Рассвета» - это поиск такой системы управления и координации в реальном времени, без которой невозможно вести современную войну. Ибо связь сегодня - это вам не «вспомогательный элемент», а основа всей военной архитектуры. Кто контролирует передачу данных, тот контролирует поле боя, темп и эффектвиность применения оружия, оснащенного искусственным интеллектом. Тот, в конечном счёте, поворачивает в свою пользу исход конфликтов. Уже нельзя не понимать, что 10 тысяч аппаратов «Старлинка» на орбите — это не цифра, это глобальное влияние! Это вызов для России, который нельзя прозевать.

Хорошо, что в понимании этой проблемы наступил…рассвет.

В марте 2026-го мы запустили с Плесецка всего 16 спутников «Рассвета». Это скромно. Пока. Но это исторический момент - Россия возвращается в игру. Вопрос теперь не только в том, сколько спутников будет выведено на орбиту в ближайшие годы. А кто через 10-20 лет будет контролировать цифровое пространство планеты и правила игры в нём. И Россия вряд ли теперь позволит себе быть тут в обозе прогресса.

- Что еще может изменить на практике появление Русского Старлинка?

- Да многое! Это ведь не просто спутники. Это и независимая от внешнего контроля связь. Это и устойчивость к отключению инфраструктуры. Это резкое повышение эффективности войск на фронте. И новые возможности гражданского сектора.

- Какую-то пользу нашей армии приносит «Рассвет» уже сейчас?

- Развертывание спутников существенно (раз в 5!) ускоряет принятия решений о высокоточных ударах по позициям ВСУ, оборонным заводам и складам, по мостам и энергетике. Судя по последним атакам наших «Гераней» по мостам в Киеве, портам в Одессе, локомотивам во Львове и погранпереходам из Молдави и Польши, точность ударов резко выросла. Отклонение теперь не более 2 метров. Что для 50-килограммового снаряда равно снайперскому попаданию!

Второе: по сути, у нашей армии появился мощный космический разведчик. Боеспособность ВСУ до сих пор во многом держалась на спутниках «Старлинк». «Рассвет» должен лишить их этого преимущества.

Схема работы такая. Российское командование видит через «Рассвет», что происходит на фронте и в тылу противника, определяет цели и дает отмашку на удар. И после этого, опять с помощью глазастых спутников, видит последствия удара. Если нужно, корректирует огонь. И все это теперь – в режиме онлайн с планшета. Даже если вражеская цель (эшелон или бронемашина) подвижна.

Речь в первую очередь о скорости.

Киевские военачальники и западные эксперты связывают резко возросшую точность наших ударов по целям на Украине как раз с началом работы русского Старлинка. По их мнению, это скоро создаст для ВСУ большие проблемы. Уже создало.

КТО ЛУЧШЕ?

Российский «Рассвет» имеет все шансы обойти «Старлинк» по целому ряду параметров.

Первый - у «Рассвета» заложена выше орбита, это даёт больший охват Земли каждым спутником без ущерба для качества сигнала.

Второе - возьмите массу каждого спутника. У «Рассвета» она в 10 раз меньше, чем у «Старлинка». У нас - 80 кг. У них - 800. Это позволяет нам запускать больше аппаратов одной ракетой и снижает стоимость вывода на орбиту.

И третье преимущество отечественного спутника - межспутниковая лазерная связь. Лазер передает гораздо большие объёмы информации, чем радиоканалы, и дает более высокую степень защиты. А это особенно важно в условиях боевых действий...

СРАВНЕНИЕ РАССВЕТА И СТАРЛИНКА

Запущено на орбиту: 16 наших против 9 800 «Старлинков».

Высота орбиты: 500-800 км у нас и 500-550 км у Маска

Вес спутника: Рассвет - 80 кг , Старлинк - 800 кг

Численность аппаратов в перспективе (2035 год): 900 против 30.000

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