Горе в семье Натальи Андрейченко: появились печальные подробности

Артистка много лет живет в Мексике Фото: Анатолий МЕЛИХОВ.

Наталья Андрейченко сделала печальное заявление. Актриса призналась, что в ее жизни произошли тяжелые события.

В последнее время Наталья Андрейченко плохо себя чувствует. У 70-летней Натальи Эдуардовны возникли серьезные проблемы со здоровьем. Ее привезли в полуобморочном состоянии в больницу.

У Натальи Андрейченко проблемы со здоровьем Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

"Нет сил. Не могу встать с постели. У меня совсем плохо с позвоночником, по мне проехала машина. Это была моя вторая клиническая смерть. Это был мой второй выход из тела", - начала она свою исповедь.

Но это не все беды заслуженной артистки России. Ее пса Тоби парализовало. Он лежал на ступеньках и не мог встать. Андрейченко пояснила, что приехала к псу в ветклинику, куда его поместили.

Пса Тоби парализовало Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

"Он кричал минут 15 до моего появления, разговаривал со мной почти на человеческом языке. Я долго говорила с его врачом. У Тоби отключилось все органы до единого... Он все время пытался показать мне, что пытается встать, не понимая, что это больше невозможно", - призналась Андрейченко в блоге. Артистка намерена отключить члена семьи от всех электродов и забрать домой.