"Наташа и ее Валентин": 63-летняя Андрейченко поразила внешним видом в домашней обстановке

Наталья Андрейченко приятно удивила и порадовала своих поклонников. разместив очень личное фото. На снимке звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" предстала в домашней обстановке абсолютно без косметики.

Наталья Андрейченко не зря слыла первой красавицей советского кино. Главная Мэри Поппинс Советского Союза сводила с ума мужчин, именитые режиссеры приглашали эффектную блондинку в свои фильмы. А о ее романах кто только не судачил. Но в один момент звезда экрана бросила все и уехала искать счастья в далекой Америке. Она надеялась пробиться в Голливуде, однако этого не произошло.

Сейчас 63-летняя звезда экрана живет в Мексике и занимается духовными практиками. В этой латиноамериканской стране она открыла свой центр йоги. Актриса полностью перешла на сыроедение, отказывается даже от вареной пищи. Не позволяет себе есть хлеб, а иногда несколько дней подряд пьет только воду и часто голодает. И, надо отметить, выглядит для своих лет актриса просто прекрасно.

На одном из последних снимков она показала свою натуральную красоту. В честь Дня всех влюбленных Андрейченко опубликовала в блоге домашнее фото. "Наташа и ее Валентин", - подписала она трогательный снимок.

В кадре артистка позирует без единого грамма косметики на лице. Рядом с ней ее домашний питомцем - пес по кличке Тоби. В качестве ошейника Наталья Эдуардовна надела на него свои бусы. В комментариях к снимку она заявила: "Это мое украшение. Я ему специально одела, так как он сегодня мой Валентин".

natalya_andreychenko Наташа и ее Валентин

Подписчики живо откликнулись на честное фото любимицы и похвалили ее за умение "стареть красиво". Многие отметили, что актриса выглядит очень свежо.

Стоит отметить, что последние годы были достаточно тяжелыми для Натальи Андрейченко. После смерти второго мужа Максимилиана Шелла в 2014 году встал вопрос о наследстве. Ведь актер был миллионером. Завещания он не оставил, претендентов на богатство собралось немало: его последняя жена, дочь, усыновленный ребенок Максима Дунаевского (первый муж Андрейченко) и Натальи Андрейченко - Дмитрий Шелл и сама Андрейченко. Еще через пару лет - новый скандал. Андрейченко подала в суд на собственного сына. Дмитрий, по ее словам, украл у нее огромные деньги, почти все накопления. Потом Наталья разругалась с дочерью Настасьей. Андрейченко имела связь с женихом девушки. Дочь актрисы затаила обиду на мать и не очень-то хочет с ней общаться после таких событий.

А не так давно громом среди ясного неба стало заявление помощника актрисы. В соцсетях мужчина заявил, что Наталья Эдуардовна пропала. О ней ничего не было слышно почти двое суток. К счастью, все завершилось благополучно. Звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" объявилась живой и здоровой, сообщив, что набиралась сил в джунглях в полной тишине и уединении.