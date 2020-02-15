2020-02-15T16:42:48+03:00
Звезды

"Наташа и ее Валентин": 63-летняя Андрейченко поразила внешним видом в домашней обстановке

Звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" предстала без косметики
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
63-летняя звезда советского кино сейчас живет в Мексике.63-летняя звезда советского кино сейчас живет в Мексике.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Наталья Андрейченко приятно удивила и порадовала своих поклонников. разместив очень личное фото. На снимке звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" предстала в домашней обстановке абсолютно без косметики.

Наталья Андрейченко не зря слыла первой красавицей советского кино. Главная Мэри Поппинс Советского Союза сводила с ума мужчин, именитые режиссеры приглашали эффектную блондинку в свои фильмы. А о ее романах кто только не судачил. Но в один момент звезда экрана бросила все и уехала искать счастья в далекой Америке. Она надеялась пробиться в Голливуде, однако этого не произошло.

Сейчас 63-летняя звезда экрана живет в Мексике и занимается духовными практиками. В этой латиноамериканской стране она открыла свой центр йоги. Актриса полностью перешла на сыроедение, отказывается даже от вареной пищи. Не позволяет себе есть хлеб, а иногда несколько дней подряд пьет только воду и часто голодает. И, надо отметить, выглядит для своих лет актриса просто прекрасно.

На одном из последних снимков она показала свою натуральную красоту. В честь Дня всех влюбленных Андрейченко опубликовала в блоге домашнее фото. "Наташа и ее Валентин", - подписала она трогательный снимок.

В кадре артистка позирует без единого грамма косметики на лице. Рядом с ней ее домашний питомцем - пес по кличке Тоби. В качестве ошейника Наталья Эдуардовна надела на него свои бусы. В комментариях к снимку она заявила: "Это мое украшение. Я ему специально одела, так как он сегодня мой Валентин".

natalya_andreychenkonatalya_andreychenko
Наташа и ее Валентин
746 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подписчики живо откликнулись на честное фото любимицы и похвалили ее за умение "стареть красиво". Многие отметили, что актриса выглядит очень свежо.

Стоит отметить, что последние годы были достаточно тяжелыми для Натальи Андрейченко. После смерти второго мужа Максимилиана Шелла в 2014 году встал вопрос о наследстве. Ведь актер был миллионером. Завещания он не оставил, претендентов на богатство собралось немало: его последняя жена, дочь, усыновленный ребенок Максима Дунаевского (первый муж Андрейченко) и Натальи Андрейченко - Дмитрий Шелл и сама Андрейченко. Еще через пару лет - новый скандал. Андрейченко подала в суд на собственного сына. Дмитрий, по ее словам, украл у нее огромные деньги, почти все накопления. Потом Наталья разругалась с дочерью Настасьей. Андрейченко имела связь с женихом девушки. Дочь актрисы затаила обиду на мать и не очень-то хочет с ней общаться после таких событий.

А не так давно громом среди ясного неба стало заявление помощника актрисы. В соцсетях мужчина заявил, что Наталья Эдуардовна пропала. О ней ничего не было слышно почти двое суток. К счастью, все завершилось благополучно. Звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" объявилась живой и здоровой, сообщив, что набиралась сил в джунглях в полной тишине и уединении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наталья Андрейченко: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Максим Дунаевский: «Надеюсь, никаких битв за имущество с моей бывшей женой не будет»
Знаменитый композитор, которому в январе исполнилось 75 лет, рассказал, как после развода с Мариной Рождественской будет решен самый болезненный житейский вопрос [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Турецкая делегация прибудет в Россию, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе
Зеленский отказался вести переговоры с правительством ЛНР и ДНР
«Беспредел»: Устюгов не удивлен решением IBU о его дисквалификации и лишении золота Игр-2014
Опять мечты: Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму
Эксперт рассказал, насколько больше будет пенсия, если выйти на неё на 10 лет позже
Вице-президент Союза биатлонистов России: до Устюгова не могут дозвониться
"Я слежу за тобой. Ты из Уханя?" Буффон пошутил над азиатским болельщиком
Китайский центробанк дезинфецирует 4 миллиарда юаней
Пушков оценил заявление британского МИДа о словах Путина, что в России останутся понятия "мама" и "папа"
Макрон: Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе
Первую смерть в Европе от коронавируса зафиксировали во Франции
Около 2 миллионов россиян употребляют наркотики