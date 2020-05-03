"Ничего себе Мэри Поппинс": Наталья Андрейченко отметила 64-летие пикантным фото

Когда-то Наталья Андрейченко слыла первой красавицей советского кино. Мэри Поппинс сводила с ума мужчин, именитые режиссеры приглашали эффектную актрису в свои фильмы, а о ее романах кто только не судачил. В один момент звезда экрана бросила все и уехала искать счастья за океан. Она 11 лет живет в Мексике и занимается духовными практиками. По случаю своего 64-летия знаменитость решила разместить в блоге пикантный снимок.

Наталья Андрейченко активно общается с поклонниками в сосетях. Она устраивает мастер-классы по духовным практикам, которыми давно увлечена, делится секретами красоты и философскими размышлениями. Однако свой 46-й день рождения звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" решилась на смелый поступок.

Актриса полностью разделась и прикрылась подушкой. В таком пикантном виде Андрейченко появилась перед публикой, позируя на фоне пальм. Надо отметить, выглядит для своих лет актриса просто прекрасно. "Сегодня мой день рождения, и я решила похулиганить! Совсем немного", - объяснила свой душевный порыв Наталья.

natalya_andreychenko Сегодня мой день рождения и я решила похулиганить!

Поклонники оценили поступок кумира и поспешили выразить свое восхищение актрисе, которая сохранила не только бодрость духа, но и тела. Многие поздравляют свою любимицу с Днем рождения. "Вот это ножки!", "Наташенька, от вас глаз не отвести!", "Ничего себе Мэри Поппинс", "Днем рождения, прекрасная Наталья", "Будьте всегда счастливы и полны энергии", - пишут фолловеры.

Напомним, Наталья Андрейченко прославилась по ролям в фильмах "Сибириада", "Военно-полевой роман" и "Мэри Поппинс, до свидания". В 2009 году актриса перебралась в Мексику, где продолжает жить и работать по сей день. В этой стране латиноамериканской стране она открыла свой центр йоги. Актриса полностью перешла на сыроедение, отказывается даже от вареной пищи. Иногда несколько дней подряд пьет только воду, часто голодает.

Стоит отметить, что последние годы были достаточно тяжелыми для Андрейченко. После смерти второго мужа Максимилиана Шелла в 2014 году встал вопрос о наследстве. Ведь актер был миллионером. Завещания он не оставил, претендентов на богатство собралось немало: его последняя жена, дочь, усыновленный ребенок Максима Дунаевского (первый муж Андрейченко) и Натальи Андрейченко - Дмитрий Шелл и сама Андрейченко. Еще через пару лет - новый скандал. Андрейченко подала в суд на собственного сына. Дмитрий, по ее словам, украл у нее огромные деньги, почти все накопления. Потом Наталья разругалась с дочерью Настасьей. Андрейченко имела связь с женихом девушки. Дочь актрисы затаила обиду на мать.