Почему зумеры не хотят рожать, мало пьют и быстро увольняются: большое интервью с социологом

Современная молодежь не особо спешит устраивать личную жизнь: на первом плане учеба, карьера, развлечения и «личное пространство». Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Современная молодежь не особо спешит устраивать личную жизнь: на первом плане учеба, карьера, развлечения и «личное пространство». Возможно ли удовлетворить демографические чаяния государства за счет зумеров (см. «Нашу справку» чуть ниже), или эти призывы просто не попадают в целевую аудиторию? Как поколение Z смотрит на институт семьи, почему не спешит заводить личных отношений, и чем нас удивит поколение Альфа, следующее за зумерами? Об этом и многом другом мы поговорили со старшим научным сотрудником, академическим руководителем образовательной программы «Современный социальный анализ» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Надеждой Нартовой.

«Конфликт отцов и детей сгладился»

- Надежда Андреевна, чтобы повысить в России рождаемость, власти призывают молодежь как можно раньше заводить первого ребенка - буквально с 22-24 лет. Чтобы потом успеть родить второго и даже третьего. Эти призывы адресованы к зумерам, в отношении которых существует множество мифов, в том числе об их склонности к одиночеству. Действительно ли это так? Как зумеры смотрят на семью в целом?

- Давайте начнем с того, что зумеров воспитывали «иксы», это те, кому сейчас 45+. Эти родители очень сильно пересмотрели внутрисемейное взаимодействие и прониклись пониманием, что дети должны ощущать свою ценность просто потому, что они есть. Этого не было у предыдущих поколений, где превалировал посыл «еще докажи, что ты чего-то стоишь, и вообще поперек батьки не лезь».

Поэтому зумеры выросли с сознанием собственной ценности. Их родители инвестировали в образование, вкладывались во внутрисемейные отношения, в психическое благополучие. И у большинства зумеров (хотя, конечно, всегда есть какие-то исключения) очень хорошие, поддерживающие отношения с родительской семьей, даже когда молодые люди сепарируются и начинают жить самостоятельно. Во всех предшествующих поколениях такой близости не было. Это не значит, что у зумеров не бывает внутрисемейных конфликтов, но конфликт поколений - отцов и детей - сглажен.

Зумеров воспитывали «иксы», это те, кому сейчас 45+. Эти родители очень сильно пересмотрели внутрисемейное взаимодействие и прониклись пониманием, что дети должны ощущать свою ценность просто потому, что они есть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

- Так это же замечательно! Значит, зумеры по идее должны хотеть скорее заводить собственные семьи?

- Многие зумеры, живущие в крупных городах, благодаря родителям получили очень хорошее образование. И вот вы представьте: выходит зумер из школы с 300 баллами по ЕГЭ, лучшие вузы распахивают перед ним двери, соревнуясь друг с другом, какие у кого промышленные партнеры и площадки, со всех сторон слышны разговоры о необходимости технологического прорыва. Зумеры идут учиться, строить карьеру, и вдруг они скажут «так, все, стоп, мне достаточно, пойду-ка я обнулюсь, заведу семью, детей и буду сидеть на детской площадке»? Ну, это сложно представить.

- Получается, демографические призывы властей не вяжутся с самим поколением зумеров?

- Не вяжутся с той городской и экономической средой, в которой они выросли. Но вообще позже рожать начали не зумеры. Перенос родов на более поздние возраста начался задолго до них. Например, лишь у трети миллениалов к 30 годам были дети.

В то же время надо понимать, что одного ребенка, если не будет уж совсем серьезных экономических ограничений, родят все. Норма детности прямо сидит в нас. Такое событие, как рождение детей, в картине мира зумеров однозначно есть, но только произойдет оно позже: не в 20 лет, а в 30 или даже 35. Рассчитывать, что молодые образованные жители крупных городов сознательно пойдут рожать в 20-25 лет - это утопия.

Зумеры абсолютно рациональны, они понимают, что ребенок - это дорого. Сами они росли при очень благополучной экономической ситуации, с огромным потребительским, образовательным выбором, поездками за границу, и у них выработался определенный жизненный стандарт, который им не хочется понижать. Они стремятся иметь доход, который был в их родительских семьях. Поэтому для начала они хотят заработать, а потом уж заводить семью.

Рассчитывать, что молодые образованные жители крупных городов сознательно пойдут рожать в 20-25 лет - это утопия. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

А вот в малых городах ситуация немного отличается, потому что ресурсы рынка труда ограничены. Там рождение ребенка в 25 лет считается нормальным.

- То есть снижать возрастной порог при рождении детей стоит именно за счет глубинки?

- Да, там это может сработать. Молодые люди в малых городах отчасти воспроизводят традиционный путь, в том числе с относительно ранней брачностью и детностью. Но проблема в том, что там меньше возможностей: перинатальных центров, развитой инфрастуктуры - дорог, жилья, да тех же детских площадок, кофеен. А молодежь и в малых городах хочет жить относительно благополучно. Они же тоже читают блогеров, смотрят различные видео и у них есть запрос на городской образ жизни с нормальным доходом. Они хотят гулять с коляской по хорошему асфальту, а не колдобины объезжать, грубо говоря.

- Ну, вот родили зумеры первого ребенка в 30 лет. Можно ли рассчитывать, что потом они вскоре родят второго, третьего? Склонны ли они к многодетности?

- Этого мы пока не знаем, потому что ожидание и реальность после рождения ребенка – это две большие разницы. В исследованиях, которые мы проводим, зумеры не говорят о том, что хотели бы иметь многодетные семьи. Ну хотя бы потому, что они еще одного-то не родили. В то же время, сейчас семьи все чаще заводят детей в более взрослом, осознанном возрасте - 35+. Это довольно большая масса людей. Так и у зумеров может произойти со временем. Возрастные границы сейчас очень сильно раздвигаются.

Пока нельзя понять, будут ли зумеры склонны к многодетности. Фото:Minnikova Mariia/Shutterstock/Fotodom.

«Им не нужен малиновый пиджак с золотой цепью»

- Как зумеры смотрят на отношения между мужчиной и женщиной?

- У зумеров тренд на партнерство в отношениях, они к этому готовы. В то же время, у нас сильны культурные нормы: маскулинность, жена должна слушаться мужа... Девушки-зумерши к этому не готовы. В итоге у мальчиков-зумеров возникает потерянность: как я должен себя вести, не скажут ли друзья, что я баба? Здесь есть внутренний конфликт. И это тоже сказывается на готовности зумеров вступать в близкие отношения.

Ну а еще зумеры очень привыкли к личному пространству. Может быть, это первое поколение, у которого появились свои, отдельные от родителей комнаты, понимаете? Зумерам важно иметь свое пространство, сохранять возможность побыть одному. Поэтому они значительную часть своего общения просто переносят в Интернет.

- Но рано или поздно природа возьмет свое? Свободолюбивые мальчики и девочки смогут договориться между собой?

- Конечно, просто это случится позже. Обратите внимание, что такое понятие, как «старородящая», которое использовалось в СССР, сейчас уже вышло из обихода.

- Раньше молодежь всегда полагалась на бабушек и дедушек. А согласны ли женщины, которым сейчас 45+ сидеть с внуками, как это было раньше?

- Женщинам теперь надо работать до 60 лет, чтобы получить нормальный трудовой стаж. Конечно, бабушка может взять декретный отпуск, но женщины в 45+ сейчас активны, у них множество компетенций, им важно быть социализированными. Да и в целом работу сейчас никто не хочет терять. И это тоже влияет на решение молодежи заводить детей.

Женщины в 45+ сейчас активны, у них множество компетенций, им важно быть социализированными. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

- Зумеры, в отличие от старших поколений, почти не пьют алкоголь. С чем это связано?

- Меньше пить начали не зумеры, а миллениалы. У них появилась идея ЗОЖ, они стали больше следить за здоровьем. А зумеры эту тенденцию усиливают, они употребляют алкоголя еще меньше.

Алкоголь перестал быть регулярной досуговой практикой. Старшие поколения снимали алкоголем стресс, а зумеры скорее обратятся к психологам. Если старшее поколение не пьет, тебя начинают спрашивать: что это ты не пьешь? А у зумеров нет этого: «ты мужик или нет?! Выпей!». Они уважают личные границы.

- Насколько важен для зумера статус?

- Зумерам надо меньше статусных вещей - дорогой брендовой одежды, техники, чтобы «презентовать» себя. Им не нужен малиновый пиджак с золотой цепью. В этом плане зумеры более свободные, раскрепощенные. Они считают: я могу выглядеть, как угодно, одеваться хоть в секонд-хенде или же купить что-то по скидке.

С другой стороны, на досуг, - например, на поход в кафе с друзьями - зумеры охотно потратят деньги. Они не будут экономить на своем кофе, но сэкономят на стиральном порошке, купив его по скидке. Старшим будет казаться, что они живут расточительно, ходят по кофейням, но они просто так перераспределяют свой доход.

Поэтому сказать, что зумерам совсем не важны деньги, нельзя. Сказать, что они умеют жить в очень стесненных экономических условиях, тоже нет, потому что поддержка со стороны родителей все равно сохраняется.

Зумерам надо меньше статусных вещей - дорогой брендовой одежды, техники, чтобы «презентовать» себя. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Перевоспитание работодателя

- Почему у зумеров часто завышены зарплатные ожидания?

- Это связано с тем самым ощущением, что ты ценен сам по себе. Зумеры выходят на рынок труда с посылом «я не должен никому ничего доказывать». Уважать кого-то априори, потому что человек старше, зумеры не намерены.

При этом они считают, что могут претендовать на такую работу, которая позволит им обеспечить тот образ жизни, который они хотят, и одновременно им важно, чтобы в компании было интересно. Они не готовы делать какую-то ерунду, которую обычно предлагают новичкам. А работодатель на зумера смотрит и вообще не понимает, что тот умеет; он объясняет, что в его компании все начинают с низких позиций. И тут возникает конфликт между ожиданиями зумеров и тем, что предлагает работодатель.

Когда появляется рабочий опыт, зумеры начинают корректировать свои ожидания. Это называется work-job matching: молодые приходят со своими амбициями, а рынок труда их немножко обтесывает.

- А вообще работодателям нужны эти замороченные зумеры? Может, проще опираться на людей постарше?

- Есть такой культурный паттерн (шаблон, схема, - Ред.), что ты должен брать молодых. Молодые несут энергию, вайб. В университетах есть запрос на молодых, в науке, в бизнесе. Их все равно ждут.

Другой вопрос, что на рынке труда возник очевидный перекос: есть суперпрофессиональные «иксы», которым 45+, но про них забывают, считают их какими-то устаревшими людьми. Не надо так делать. Эти люди могут быть эффективнее, чем молодые.

Есть суперпрофессиональные «иксы», которым 45+, но про них забывают, считают их какими-то устаревшими людьми. Не надо так делать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

- Есть ли у зумеров «американская мечта», или они скорее заточены на самореализацию, а не на богатство?

- Скорее на реализацию. Поэтому короткие контракты, которые так пугали старшее поколение, для зумеров норма. Если работа им надоедает и они не чувствуют роста, то они легко увольняются.

- Считается, что зумеры ходят на работу, как в гости, могут уволиться буквально через несколько дней.

- Это один из мифов. Просто зумерам требуется гораздо меньше времени, чтобы понять, что им что-то не подходит. Мир стал гораздо более динамичным. Чтобы понять, что работа тебе не подходит, уже не требуется на ней сидеть полгода. Зумерам хватает месяца, а может и меньше.

- А что о тебе после этого подумают или скажут другие...

- Вообще все равно.

- Есть такая гипотеза, что зумеры делают работодателей человечнее, гуманнее по отношению к сотрудникам. Так ли это?

- Российская экономика строится на неоплачиваемых переработках, и это считается нормальным. Но только не для зумеров, которые пришли и сказали: работа – это всего лишь часть жизни, я работаю в рабочее время. Им важен баланс работы и жизни. У них есть запрос на адекватность рабочего графика, но он, в общем, не выходящий за рамки. Ну а потом за зумерами потянулось и старшее поколение 40-45+. Они стали говорить: «да, мы привыкли пахать, но постоянно так уже не можем». И работодатель вынужден на это реагировать. Пусть изменения медленные, но они уже пошли. Я думаю, зумеры - это поколение, которое в итоге сильно изменит нашу трудовую культуру.

Зумеры - это поколение, которое в итоге сильно изменит нашу трудовую культуру. Фото: GalacticDreamer/Shutterstock/Fotodom.

Миллениалы критикуют зумеров, а зумеры - «Альфу»

- За зумерами идет поколение Альфа. Чего нам ждать от них?

- Этим ребятам еще нет 18 лет, они живут в семьях и их жизнь регулируется родителями. С социологической точки зрения пока сказать ничего не могу. Мы таких исследований не проводили. Должно пройти еще минимум лет пять, чтобы проявились паттерны поведения Альфа.

- Забавно, что зумеры часто не особо лестно отзываются об Альфа, хотя и те, и другие совершенно «цифровые дети».

- Да, у меня самой дочка зумер и она говорит, что Альфа - ужасные (смеется, - Ред.), что они кроме своего смартфона вообще ничего не видят, что музыку слушают ужасную.

- И вот уже типичный конфликт поколений назревает…

- Никакие поколения не стоит демонизировать. Конечно, они отличаются друг от друга, не зря же их вычленили. Экономика, технологии, люди меняются. Если бы у нас следующее поколение было бы точно таким же, как предыдущее, вот это было бы плохим знаком.

Справка КП Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

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