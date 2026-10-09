Российский супер-овощ для долголетия: ученые раскрыли механизм полезного влияния свеклы на сосуды

Обычная (на первый взгляд) свекла реально помогает контролировать давление. Фото: Gayvoronskaya_Yana / Shutterstock / Fotodom

Удивительный суперфуд растет на российских землях. Обычная (на первый взгляд) свекла реально помогает контролировать давление.

«В ней содержатся вещества, которые участвуют в выработке одного из важнейших регуляторов сосудистого тонуса - оксида азота (NO)», - объясняют эксперты Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой предиктивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского в канале «Жизненный путь долгожителя».

Свекла богата нитратами, но не теми вредными, которые есть в колбасе, а природными. Они в нашем теле сначала превращаются в нитриты, а потом в оксид азота.

«Из овощей нитраты поступают вместе с витамином С и полифенолами, которые препятствуют образованию нежелательных N-нитрозосоединений», - объясняют ученые. То есть вреда нет.

Зато польза очевидна - оксид азота способствует расслаблению гладкой мускулатуры сосудов, улучшает кровоток и помогает стабилизировать артериальное давление. Исследования показывают, что свекольный сок может умеренно снижать систолическое («верхнее») давление, особенно у людей с гипертонией. К тому свекла богата калием, который участвует в регуляции водно-солевого баланса и артериального давления. Естественно, сок не заменит лекарства для гипертоников.

Также свекла содержит фолаты, необходимые для хорошего кроветворения, и полезную клетчатку, помогающую поддерживать нормальную микробиоту кишечника. Отварные корнеплоды - отличный способ разнообразить рацион. А в привычном нам винегрете и вовсе сплошная польза с точки зрения правильного питания.

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Свекольный квас для стройности

Еще из свеклы можно сделать квас. Натрите сырую или слегка отваренную свеклу (2-3 средние штуки, примерно 500-600 граммов), залейте двумя литрами воды. Добавьте 2 столовых ложки сахара и 10 граммов сухих дрожжей. Можно кинуть горсть белого изюма для активации брожения.

Оставьте бродить при комнатной температуре на 2–4 дня, после чего процедите и храните в холодильнике.

Как и свекла, такой квас богат кремнием, который стимулирует синтез коллагена, то есть благотворно влияет на состояние кожи, а также марганцем, участвующем в формировании костной и соединительной ткани, рассказал ассистент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского политеха Никита Фаустов. Кроме того, в свекле есть хром, который регулирует уровень глюкозы в крови.

Свекольный квас рекомендован: в том числе, при похудении.

– Этот напиток способствует нормализации метаболизма, выводит лишнюю жидкость и немного подавляет аппетит, – объясняет профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор медицинских наук, профессор Нина Вишневская.

Но надо понимать, что такой квас не совсем безобиден. В первую очередь, с осторожностью его стоит пить при пониженном давлении (как и свекольный сок, квас буквально в течение 20-25 минут после приема помогает снизить давление). И лучше совсем не пить при обострении гастрита, язвы и мочекаменной болезни. Также перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом, если вы принимаете лекарства для разжижения крови или мочегонные препараты.

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