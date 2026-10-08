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Звезды8 октября 2026 15:56

«Из глаз Марка Бернеса шел голубой ласковый свет»: как киноактер без голоса стал одним из самых любимых певцов Советского Союза

Исполняется 115 лет со дня рождения выдающегося артиста Марка Бернеса
Денис КОРСАКОВ
Исполняется 115 лет со дня рождения Марка Бернеса. Фото: kino-teatr.ru

Исполняется 115 лет со дня рождения Марка Бернеса. Фото: kino-teatr.ru

Марк Бернес родился в украинском городе Нежин, славившемся на всю Российскую империю своими огурцами, а так - вполне провинциальном. Когда ему было пять лет, семья переехала в Харьков. В 15 лет Марк впервые попал в театр, и вспоминал, что весь его мир после этого перевернулся: «я увидел мир, в котором действуют люди под светом рампы, и для меня все вопросы жизни были решены, и никакая сила не могла меня заставить изменить избранному пути». Он начал расклеивать афиши и ходить по городу «бутербродом», обвешанным театральной рекламой - лишь бы быть к театру поближе. Когда ему удалось протиснуться на сцену в качестве статиста, он был совершенно счастлив. А потом совершил безумный поступок: вопреки воле родителей в 17 лет без вещей рванул в Москву, где не было ни одного знакомого, на вокзале подошел к первому попавшемуся носильщику и спросил: «Где здесь Малый театр?»

Каким-то образом он в Москве все-таки выжил. Ночевал поначалу на вокзале, устроился статистом одновременно в Большой и Малый театр (они же через дорогу. «Только что исполнив роль лакея в Малом театре, спешу в Большой, чтобы стать секундантом Онегина», - вспоминал он те дни). Потом устроился в театр Корша (сейчас в его здании Театр наций), играл там комсомольцев, переехал жить в гримерку... Коллега вспоминала: «На актера этот юноша совсем не походил. Его можно было принять за рабочего сцены, электрика, столяра-подмастерья. Веснушчатый, среднего роста и не то что хлипкий, а какой-то бестелесный, ловкий и очень подвижный; по лестницам он взлетал вихрем, вниз частенько скатывался по перилам, висел на колосниках — словом, озоровал. Но в озорстве его не было ничего вредного...». Он «смотрел влюбленно не только на мастеров-актеров, но и на рабочих сцены и на саму сценическую площадку. Из глаз Марка Бернеса шел голубой ласковый свет. Только что искры из них не сыпались».

Марк Бернес в фильме "Шахтеры", 1937 год

Марк Бернес в фильме "Шахтеры", 1937 год

Фото: кадр из фильма.

Помимо театра, он страстно полюбил кино и решил, что непременно будет сниматься, появится «серой тенью на белом полотне экрана». Но считал, что эту мечту реализовать не удастся никогда: «я был невзрачный, щуплый юноша с огромным количеством веснушек». В целом, так же думал и режиссер Сергей Юткевич, все-таки давший ему неглавную роль шпиона Красовского в своем фильме «Шахтеры». В итоге работать с Бернесом ему очень понравилось: он был сверхдисциплинированным, жадно учился, стремился сыграть как можно лучше - ну и, в конце концов, просто оказался талантливым парнем.

А потом Юткевич начал работать над фильмом «Человек с ружьем», где роли для Бернеса вовсе не было - но он сам ее придумал: сначала уговорил взять на бессловесный эпизод, потом начал обдумывать облик своего проходного персонажа, покрасил волосы в светлый цвет, в костюмерной «подобрал себе кожанку, свитер, опоясался пулеметными лентами...» И в таком виде появился перед режиссером и сценаристом Николаем Погодиным. Они не расхохотались, а вдохновились - и придумали роль Кости, которая принесла потом актеру орден «Знак почета»!

Марк Бернес в фильме "Два бойца", 1943 год

Марк Бернес в фильме "Два бойца", 1943 год

Фото: кадр из фильма.

Более того, Бернес, у которого не было никакого певческого голоса, исполнил там песню «Тучи над городом встали…», и она моментально ушла в народ (Бернес сам уговорил второго режиссера Павла Арманда, на досуге баловавшегося музицированием, сочинить мелодию и текст - и они вызвали одобрение главного композитора картины Дмитрия Шостаковича!) Костю зрители очень полюбили, а Бернес с тех пор считался выдающимся певцом. Которым, безусловно, и был - просто всю жизнь он брал не вокалом, а актерским мастерством, не обращая внимания на тех, кто ядовито называл его «шептуном».

И понеслось: «Истребители», «Большая жизнь», «Два бойца»... Снова и снова он пел с экрана, вызывая всеобщее восхищение. Композитор Никита Богословский говорил: «Мы соединились с ним в песне «В далекий край товарищ улетает…» из фильма «Истребители» и больше уже не разлучались» (они за годы дружбы ни разу не поссорились, и Богословский справедливо утверждал, что никто и никогда не смог спеть «Темную ночь», как Бернес - «она написана на него и только для него. Это же можно сказать и о «Шаландах, полных кефали»).

* * *

В 50-е Марк Наумович исполнял в кино много ролей второго плана - то подполковника милиции в «Деле № 306», то бывшего «медвежатника» и эмигранта в «Ночном патруле», то тренера в «Запасном игроке»... И много выступал с концертами. Участие в одном из них, торжественном, посвященном XIII съезду ВЛКСМ, обернулось неприятностями: Бернес не стал исполнять песню на бис (хотя зрители его активно вызывали), потому что это категорически было запрещено устроителями; присутствовавший на концерте Хрущев был не в курсе и решил, что артист таким образом просто хамит публике. Некоторые считают, что именно из-за этого он попал в опалу - и в «Правде» появился феерический текст композитора Георгия Свиридова «Искоренять пошлость в музыке». Песни Бернеса были объявлены «слезливыми романсами»: «пластинки, «напетые» им, распространены миллионными тиражами, являя собою образец пошлости, подмены естественного пения унылым говорком или многозначительным шепотом. Этому артисту мы во многом обязаны воскрешением отвратительных традиций «воровской романтики» - от куплетов «Шаланды полные кефали» до слезливой песенки рецидивиста Огонька из фильма «Ночной патруль». (...) Почему же к исполнению эстрадных песен у нас все чаще привлекают безголосых актеров кино и драмы, возрождающих к тому же пошлую манеру ресторанного пения?» Для Бернеса это было серьезным ударом.

Кадр из фильма "Школа мужества", 1954 год

Кадр из фильма "Школа мужества", 1954 год

А человеком он был весьма чувствительным. И поссориться с ним, если верить Богословскому, было не так уж и сложно: «Марк следовал своим эмоциям, которые были невероятно раскиданы, начиная от нежной ласки и кончая в некоторых случаях почти злобой. Причем переходы эти были порой внезапными, но при этом и естественными. Он мог из-за какой-нибудь мелочи устроить скандал, но мог простить и элементарную подлость». И еще композитор говорил: «У него была идея-фикс: от рака умерли его отец и мать, сестра и первая жена Паола. Так он все время твердил, что и он умрет от рака. Так и вышло».

Да, к сожалению, так и вышло: Бернес, сильно постаревший раньше срока, скончался всего в 57 лет и, говорят, предчувствовал смерть задолго до того, как был поставлен диагноз. А когда в 1969 году его поставили, сразу сообщив, что рак неоперабелен, он поспешил записать «Журавлей» (и записал их с одного дубля в момент, когда уже с трудом ходил). Самая печальная его песня стала и прощальной.

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