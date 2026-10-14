Скандальный клип с Киркоровым, разборки с Соседовым и тигровый горох в эфире: вспоминаем самые громкие проказы Николая Баскова

Николаю Баскову исполнилось 50 лет. Фото: Телеканал "Россия 1"

Натуральный. Блондин. Платиновые связки Большого театра. Золотой голос Всея Руси. Народный артист Чеченской республики, Башкортостана, да что там — Российской Федерации. Это все он — Николай Басков, который 15 октября празднует 50-летие. И в день юбилея KP.RU решил вспомнить, как артист умеет давать аудитории то, чего она хочет: эмоции, хайп, накал страстей и повод поперемывать кости звездам.

Новогодний каприз

Дело было в сытых и спокойных десятых, когда «Голубой огонек» канала «Россия» снимали примерно со всеми артистами страны — половину из которых сейчас по понятным причинам увидеть в эфире российского ТВ уже невозможно. Так вот, Николай должен был разыграть небольшую сценку с коллегой (для перебивки музыкальных номеров). И никак не мог сосредоточиться. Публика в зале неистово аплодировала, поддерживая певца. Журналисты, которых пустили на съемки, внимательно фиксировали происходящее. Но чем больше хлопали и смеялись над его репризами, тем хуже было. Режиссер никак не мог завершить сцену криком «Снято!». В итоге произошло странное — представителей СМИ и большую часть массовки попросили встать и удалиться. Так было надо. Потому что Николай в присутствии большого количества людей работает как вай-фай: раздает себя бесконтрольно и остановиться «делать шоу» не может. Именно поэтому в условиях почти полной тишины и пришлось отснимать то, что пошло в эфир.

Новогодний сюрприз

Еще один новогодний огонек. Тоже канал «Россия». 2021 год. Снимают «Голубой огонек», переходящий в ночь на 2022 год — Черного Водяного Тигра. Продюсеры идут на самый предсказуемый ход — приводят в студию настоящего маленького тигренка. Полосатый красавец настроен дружелюбно и со всеми играет. В том числе и с Николаем Басковым, который ведет шоу и, соответственно, как всегда одет с иголочки — при полном параде. Решив понянчить малыша, артист взял его на руки.

Андрей Малахов показал конфуз Николая Баскова

— Ути сладкий какой! — причитал Басков. Но тигренок в этот момент, очевидно, испугался и слегка, скажем так, не справился с давлением.

— К деньгам! — моментально нашелся Николай, мастер импровизации и экспромта.

В кадре то и дело появлялись пельмени - понятно, что не бесплатно. Фото: Кадр из клипа «Ибица»

«И — бица!»

Немало в жизни Николая было скандальных клипов (чего только стоят «Странник» с Вячеславом Манучаровым или «Дико влюблены» с Даней Милохиным), но в 2018 году вышел, пожалуй, самый необычный. Вместе с Филиппом Киркоровым артист решил поиграть в модный в то время постмодерн. Взрослые и заслуженные вокалисты нарядились ретро-звездами и разыграли противостояние, показав, как могли бы насолить друг другу, если б действительно ненавидели: ошпаривали кипятком, откусывали носы, поджигали одежду и опрокидывали биотуалет с фонтаном нечистот. Публика торжествовала! В таком виде Филиппа и Николая никто еще не видел (некоторая часть публики, впрочем, приняла ролик слишком близко к сердцу — и дуэт выпустил еще одно видео с фейковыми извинениями).

Видео должный эффект возымело — десятки миллионов просмотров в ютубе, очередной суперхайповый инфоповод (об этом писали все СМИ), мощные рекламные контракты на выходе. Ну что за аксакалы?!

Перепалка с Соседовым

23 сентября 2026 года не стало Сергея «Пух и перья» Соседова — яркого и острого на язык музыкального критика, который еще 30 лет назад в шоу «Акулы пера» не стеснялся выговаривать артистам все, что думает.

Была заочная перестрелка у Сергея и с Николаем. Критик вступился за молодых артистов, заявив, что времена Киркорова, Баскова, Леонтьева и других суперзвезд давно прошли.

— Это звезды, чьи песенки спеты, — заявил Соседов. — Их история рассказана, и все пытаются о них забыть. Пока сцена терпит наших мастодонтов, мы будем страдать от отсутствия свежей крови.

Сергей Соседов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Николай молчать не стал и при первом же случае дал развернутый ответ-отлуп.

— А мы что, стоим возле лифта, откуда высыпают молодые, и не даем им дорогу и куда-то сбрасываем? — риторически поинтересовался артист. — Это мы, когда начинали делать карьеру, это был просто тяжелейший путь. Поймите, тогда ничего не было, интернета не было. Было только телевидение и радио. Одни решали ставить песни, а другие — нет. Как это мы не даем дороги? На сцене премии RU.TV одни молодые. Даже Киркорова сегодня нет, не пришел. Сказал: «Басков, отдувайся один!» Как можно сегодня молодому артисту не дать развиться?

Фото: Телеканал "Россия 1"

Народный защитник

В шоу «Ну-ка, все вместе!», которое певец ведет, Николай тоже старается дать жару. В 2024 году сцепился с фониатром Львом Рудиным, который никак не хотел поддерживать талантливую конкурсантку. А в 2026 году, в одном из свежих выпусков шоу, заступился за другого артиста — Олега Костыря из Перми. Публике номер понравился, а вот экспертам — не очень. В частности дирижер хора Екатерина Заборонюк посетовала на неидеальную дикцию молодого вокалиста. Что вдруг вывело Баскова из себя.

— Народ, который слушает, вообще это не волнует! — закричал Николай. — Из его голоса побежали молнии в самое сердце. А вы начинаете про буквы! У меня такое ощущение, что вы не встаете, чтобы вас показали и спросили!

Кстати, в пятницу, 16 октября, выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» («Россия 1») посвятят именно Николаю Баскову и его юбилею — с чем «КП» и поздравляет артиста.