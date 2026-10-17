Почему Исаак Ньютон назначил конец света на 2060 год

Еще в 1704 году Исаак Ньютон рассчитал, что конец света наступит в XXI веке

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Сентябрь 1988 года. 23 000 доказательств катастрофы

Эдгар Уизенант, инженер НАСА и исследователь Библии, предрек, что Третья мировая случится в 1988 году на еврейский праздник Рош ха-Шана, между 11 и 13 сентября. Нашел 23 000 (!) доказательств в Библии, высказываниях священнослужителей, военных и ученых. Выпустил книги «88 причин, почему Восхищение Церкви произойдет в 1988 году» («Восхищение Церкви» - это когда Бог забирает на небо верующих) и «О времени, взятом в долг». Обе разошлись тиражом в несколько миллионов экземпляров, и неудивительно: Третьей мировой в 80-е боялись примерно все, а Уизенант утверждал, что ядерная зима, которая наступит после нее, описана у Иоанна Богослова. И гордо заявлял: «Я ошибаюсь только в том случае, если ошибается Библия!» Кое-кто начал распродавать имущество, а в Северной Каролине произошел совсем прискорбный случай: один неуравновешенный гражданин забаррикадировался в собственном доме и открыл стрельбу по прохожим и полицейскому...

Потом Уизенант был вынужден перенести конец света на 3 октября 1988-го, потом - на 1 сентября 1989 года. Потом вышла книга «23 причины, почему Восхищение Церкви до начала Великой скорби, вероятно, произойдет на Рош ха-Шана 1993 года». Бестселлером она уже не стала.

Август 1999 года. «Горящие парижане бросаются в Сену»

Ну как в такой статье обойтись без Нострадамуса? У него есть знаменитый катрен, который переводится примерно так:

В тысяча девятьсот девяносто девятом году, в седьмом месяце,

С небес придет великий Король ужаса:

Воскресит великого Короля Ангулемского,

До и после - Марс счастливо правит.

Точно указаны год и месяц! Правда, некоторые исследователи считают, что в текст катрена вкралась опечатка, и следует читать не «король ужаса», а «король-искупитель». Тем не менее, кое-кто назначил конец света (или, как минимум, что-то ужасное) на лето 1999 года. Ярче всех выступил знаменитый французский модельер Пако Рабанн: он даже заблаговременно написал книгу «Огонь с неба», в которой утверждал, что 11 августа, в день солнечного затмения, российская орбитальная станция «Мир», якобы вся набитая плутонием, упадет на Францию, и Париж с его пригородами будут разрушены. Рабанн уехал на свою виллу в город Аннеси и там приготовился переждать катастрофу.

А когда ее не случилось, пришлось оправдываться перед публикой. Модельер заявил, что уже десятилетиями увлекается толкованием катренов Нострадамуса («причем многое сбывалось»), и вообще, с 17 лет его преследует кошмарное видение: горящие парижане сотнями бросаются в Сену и продолжают гореть в воде... В итоге - с печалью констатировал Рабанн - он «превратился в фанатика».

Ну как в такой статье обойтись без Нострадамуса?

2003-й, 2012-й, 2017-й. Ожидание Нибиру

А вот интересный персонаж: Нэнси Лидер, женщина с вживленным в мозг имплантом, через который получает сообщения от инопланетян из звездной системы Дзета Сетки (39 световых лет от Земли). Ей сказали, что скоро рядом с Землей пройдет «планета Икс», что приведет к гибели цивилизации. 27 мая 2003 года вращение Земли остановится почти на шесть суток, ну, и всем нам капут. Когда 27 мая 2003-го ничего такого не произошло, Лидер объявила, что схитрила: нарочно назвала неправильную дату, чтобы обмануть власти, а на самом деле сближение произойдет позже.

Но вскоре «планета Икс» стала ассоциироваться с гигантской планетой, именуемой Нибиру или Мардук, которая по подсчетам исследователя древних месопотамских текстов Захарии Ситчина, проходит мимо нас каждые 3600 лет (и, когда проходит, ее разумные обитатели - в шумерской мифологии, «аннунаки», - могут общаться с землянами). Ситчина, умершего в 2010 году, возмущало, что его серьезнейшее исследование увязывают с концепциями Нэнси Лидер. И вообще, он считал, что в следующий раз Нибиру пролетит мимо нас только в 2900 году (хотя аннунаки, которые в древности считались богами, могут все-таки заглянуть и раньше).

Но поздно: в массовом сознании все смешалось, и угнездилась идея, что планета Нибиру вот-вот столкнется с Землей. Особенно популярна эта мысль стала накануне 21 декабря 2012 года (тогда, согласно календарю майя, кончался очередной цикл, «б’ак’тун» - как такое могло пройти без последствий?) Но в этот день не произошло ровным счетом ничего примечательного (хотя снова нарисовалась Лидер, утверждавшая, что Барак Обама собирался рассказать миру о том, что Нибиру - рядом с Солнцем, да только ему помешали).

Вскоре возник еще и конспиролог и «христианский нумеролог» Дэвид Мид, назначивший прибытие Нибиру на 23 сентября 2017 года. Потом он перенес его на 5 октября, заявив, что в этот день Нибиру затмит Солнце, а Северная Корея, Китай и Россия нанесут совместный ядерный удар по США. Дальше - неописуемые ужасы: серия землетрясений, раскол США пополам (в буквальном, физическом смысле) и переизбрание Обамы, вопреки конституции, на третий срок.

В массовом сознании все смешалось, и угнездилась идея, что планета Нибиру вот-вот столкнется с Землей. Фото: VallaV\SHUTTERSTOCK\FOTODOM

2011 год. Пять месяцев огня, серы и бедствий

Проповедник Гарольд Кэмпинг, глава популярной калифорнийской радиостанции «Семейное радио», десятилетиями занимался расчетами по Библии. В результате установил, что сотворение мира произошло в 11013 году до н.э., Всемирный потоп - в 4990 году до н.э. А конец света в книге «1994?» он назначил на 6 сентября указанного 1994 года. Впрочем, уже по вопросительному знаку видно, что он не был уверен в дате (и в тексте сам признавал, что может ошибаться). Потом он перенес конец света на 29 сентября 1994-го, затем на 2 октября.

Потом разошелся. В 2005-м заявил, что - это уж наверняка - Страшный суд и вознесение верующих состоятся 21 мая 2011 года. Три процента всего населения планеты будут спасены, а на Земле начнется серия разрушительных землетрясений, первое произойдет рано утром в районе острова Рождества, принадлежащем крошечному государству Кирибати в Микронезии. К вечеру мегацунами (вроде как высотой в 10 000 метров) обрушатся на Нью-Йорк, вода дойдет до Колорадо. Потом Землю ждут «пять месяцев огня, серы и бедствий, и ежедневно будут погибать миллионы людей; завершится же все 21 октября 2011 года окончательным уничтожением мира».

23 мая 2011-го он был вынужден констатировать, что на небесах произошел только духовный суд над людьми. Но физический конец света в октябре не отменил (вознесение верующих должно было состояться тогда же). Считаные недели спустя, в июне 2011 года, 89-летний проповедник перенес инсульт, и больше комментариев не давал.

Еще несколько дат и прорицателей

* 1260: Теолог и мистик Иоахим Флорский уверенно назначил конец света на эту дату (потому что в Откровении Иоанна Богослова упоминаются 1260 дней, причем дважды - это же не может быть просто так?!) Ничего, конечно, в 1260 году не случилось, но последователи Иоахима переназначили конец света на 1290-й, а потом на 1335 год. Вообще, очень его уважали (Данте поместил «вещего Иоахима» в Рай).

* 1666: на год со зловещими тремя шестерками некоторые верующие из секты «Люди пятого царства» наметили апокалиптические события. Именно в 1666-м в Лондоне умерли от бубонной чумы 100 000 жителей, а еще случился вошедший в историю Великий пожар, так что многие были склонны с ними согласиться.

* 1806: у британки Мэри Бейтман по прозвищу Йоркширская ведьма курица начала нести яйца, на которых было написано «Христос грядет!» Верный знак того, что наступили последние времена. Все желающие могли осмотреть эти яйца за умеренную плату. Но, когда курицу у Мэри отобрали, нестись она перестала. А потом выяснилось, что надписи наносились концентрированным уксусом (после чего яйца засовывались обратно в яйцевод курицы!) Впрочем, для самой Бейтман последние времена и впрямь наступали: в 1809-м ее повесили за убийство.

* 1892–1911: английский астроном Чарльз Пьяцци Смит, изучив пропорции Великой пирамиды Гизы, каким-то образом вывел из них наступление конца света в промежуток между этими годами.

* 1910: астроном и писатель Камиль Фламмарион полагал, что ядовитые газы из хвоста кометы Галлея могут уничтожить жизнь на Земле. Предприимчивые люди после этого начали продавать «кометные пилюли» (якобы защищающие от этих газов) и специальные маски.

* 1936: основатель Всемирной церкви Бога Герберт Армстронг думал, что в этот год все закончится. Когда ничего не закончилось, конец света был перенесен на 1943-й, потом на 1972-й, потом на 1975-й (тут Армстронг обещал засухи и ядерную войну).

* 1962, 2020: Джин Диксон, одна из самых известных американских астрологов, будто бы предсказавшая убийство Кеннеди и покушение на Иоанна Павла II, сначала предрекала массовые разрушения в 1962-м (потому что планеты выстроятся каким-то особым образом). Потом, в 1969-м, предрекла войну между Россией и Китаем между 2025 и 2037 годами. Чуть позже, в 1971-м, назначила «Войну Армагеддона» на 2020-й.

* 2003: Секта «Аум Синрикё», запрещенная и признанная террористической как в России, так и во множестве других стран, предполагала, что между 1999-м и 2003-м случится атомная война между Японией и США (!), в результате чего мир погибнет. Упоминался и более узкий временной промежуток: между 30 сентября и 29 ноября 2003-го.

* 2006: Исраил Хоукинс из секты «Дом Яхве» назначил ядерную войну на 12 сентября этого года. Его последователи считали, что в ней выживут. Когда ничего не случилось, Хоукинс уточнил, что 12 сентября война была «только зачата», а родится через девять месяцев, 12 июня 2007 года. Утверждал, что к 13 октября 2007 года 80% людей погибнет.

2060: еще в 1704 году Исаак Ньютон рассчитал, что конец света наступит в XXI веке. Аргументация, правда, странная: якобы в 800 году произошло отступление церкви от истинной веры, потом пройдет еще 1260 лет (видимо, это те самые 1260 дней из Откровения Иоанна Богослова, см. чуть выше) - и вуаля. Причем Ньютон на самом деле скорее успокаивал себя и своих друзей, добавляя: «Возможно, это произойдет позже, но я не вижу причин, по которым это могло бы случиться раньше. И говорю об этом не для того, чтобы точно определить время конца, а чтобы положить конец опрометчивым домыслам фантазеров - всякий раз, когда их предсказания не сбываются, они дискредитируют священные пророчества.

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