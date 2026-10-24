Ни рыба ни мясо - так могли бы отозваться немцы о Шольце, если бы знали русский. Фото: Fabian SOMMER/dpa/Global Look Press

Неблагодарное дело - политика. Когда ты на вершине власти, твое имя мелькает в сообщениях всех новостных агентств. Но после отставки шум стихает, а недавний лидер уносит с собой лишь знак «плюс» или «минус», выставленный народом за работу.

Несколько крупных западных руководителей ушли не так давно со своих высоких постов, оставив не самые лучшие воспоминания у избирателей. Чем бывшие заняты сегодня?

Из канцлеров - в рядовые депутаты

Пожалуй, самая блеклая стезя после руководства страной досталась бывшему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Да, собственно, и руководство было откровенно тусклым: рейтинг Шольца оказался самым низким среди всех немецких канцлеров, а его социал-демократическая партия набрала на выборах лишь 16,4% голосов - худший результат в ее истории. (Правда, сейчас христианский демократ Фридрих Мерц имеет все шансы побить и эти печальные рекорды.)

После поражения на парламентских выборах в мае 2025 года Шольц из канцлеров был «разжалован» в рядового депутата бундестага от Потсдама. А этим летом получил новое назначение - стал сопредседателем Комиссии «Север - Юг» при правительстве Мерца. До 2028 года сей орган должен предоставить рекомендации по борьбе с голодом и бедностью в развивающихся странах. Да уж... Но раз деньги выделены, их надо осваивать... Левые депутаты бундестага назвали комиссию «дешевым утешительным пластырем» для экс-канцлера.

Болезнь «старины Джо»

После ухода с поста президента США в январе 2025 года Джо Байден исчез из публичного пространства. Его эпоха ознаменовалась катастрофическими политическими провалами: хаотичный вывод войск из Афганистана, рекордная инфляция, кризис на границе с Мексикой. К этому добавилась бесконечная череда неловких эпизодов. Пожилой президент падал на трапе самолета, засыпал на публике, путал слова, терялся в пространстве...

Сегодня над Байденом уже не хочется смеяться: похоже, бывший президент доживает свои последние дни. Фото: Bonnie CASH/KPA/Global Look Press

Сейчас 83-летний Байден борется с раком простаты. В августе его сын Хантер сообщил в интервью BBC, что болезнь продолжает распространяться, вызывая сильную боль. Бывшая первая леди Джилл Байден призналась, что ее муж будет жить с раком четвертой стадии «до конца жизни». Несмотря на болезнь, Байден старается напоминать о себе - настолько, насколько позволяют силы. В феврале этого года он появился в Южной Каролине, где выступил перед местными демократами.

Главный постпрезидентский проект Джо - мемуары под названием Promise Me, America («Обещай мне, Америка»). Они должны выйти 17 ноября, через две недели после промежуточных выборов в Конгресс, которые сулят удачу демократам. В книге он рассказывает о пандемии COVID-19, афганской эпопее, укреплении НАТО и поддержке Украины. Но критики уже высмеяли Байдена, напомнив, что он «не мог даже подписать собственное имя» и пользовался автопером. «Первый обман в книге Байдена: «Я написал книгу», - съязвил комментатор Стив Гест.

Борис Джонсон воспевает Украину

Совсем иначе ведет себя бывший премьер-министр Великобритании и главный идеолог поддержки киевского режима Борис Джонсон. Съехав в июле 2022 года из премьерской резиденции на Даунинг-стрит, он подался в публицисты. Ведет политическую колонку в таблоиде Daily Mail и получает за это 275 тысяч фунтов в год (чуть более 30,5 млн рублей). Немало его опусов посвящено ситуации вокруг Украины. Стиль публикаций настолько оголтелый и примитивно пропагандистский, что, кажется, будто статьи вышли из-под пера какого-то отвязанного блогера-подростка, а не 62-летнего политика, возглавлявшего правительственный кабинет.

Сразу видно, бравый вояка! Фото: Скриншот из видео

Джонсон регулярно катается в Киев, где ручкается с Зеленским и его компанией, живописуя подробности. В апреле нынешнего года он посетил позиции ВСУ в Запорожской области и раскритиковал Запад за недостаточную поддержку Украины, призвав передать ей дальнобойные ракеты.

«После 48 часов на передовой я убежден больше, чем когда-либо: украинцы победят», - написал Борис. Однако его поездка обернулась конфузом: экс-премьера высмеяли за позирование в окопах на публику и нелепые уклонения от якобы пикирующих на него российских дронов. А недавно он поведал, как, едучи по незалежной на поезде, едва не попал под «варварский русский обстрел». Правда, не стал упоминать, что опасное место проехал за полтора часа до того, как туда прилетела российская ракета.

Дома Джонсона тоже преследуют скандалы. Его уличили в нарушениях, связанных с ремонтом личных апартаментов, а также в получении от частных лиц сомнительных подарков и услуг (например, в виде предоставления бизнес-самолета с пилотом).

За бывшим премьером окончательно закрепилась репутация трагикомичного персонажа британской политики.

«Он грезит о триумфальном возвращении на пост главы правительства, но живет трагически вялой для него жизнью за городом», - пишет The Independent. «Джонсон всегда будет ассоциироваться с ложью почти обо всем», - вынесла вердикт Борису газета The Guardian.

ДРУГАЯ СУДЬБА

Проиграл, но не сдался

Виктор Орбан, возглавлявший правительство Венгрии 16 лет, в апреле 2026 года потерпел поражение на парламентских выборах. Его партия «Фидес» получила лишь 55 мест из 199, уступив оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра.

Виктора Орбана многие считают «последним лидером Европы, осмеливающимся говорить то, что он думает». Фото: Екатерина ЧЕСНОКОВА/РИА Новости

Орбан признал поражение, назвав его «болезненным». Но бывший премьер не собирается уходить из политики. В июне его переизбрали председателем «Фидес» - тем самым соратники показали, что по-прежнему верят в своего лидера. А в сентябре Виктор объявил о начале «национального сопротивления» правительству Мадьяра. «Мы были терпеливы - возможно, даже более, чем следовало. Пять месяцев прошло. Этот этап окончен. Время национального сопротивления пришло. Нужно принять вызов и бороться», - заявил Орбан. Он обвинил правительство «Тисы» в стремлении превратить Венгрию в «колонию» Евросоюза.

Несмотря на поражение, Орбан остается ключевой фигурой для европейских правых. Он регулярно критиковал санкции Евросоюза против России, блокировал финансирование Украины и отказывался передавать оружие киевскому режиму.

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