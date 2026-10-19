Полина Диброва с детьми Фото: Евгения ГУСЕВА.

Ранее мы сообщили, что Роман Товстик забрал младшую дочь, 10-летнюю Алису, у бывшей жены Елены. 16 октября состоялся суд, на котором девочка сама выразила желание переехать жить к папе. А уже 17 октября Роман перевёз дочку к себе в дом. Сегодня на премьере сказки «Морозко» в столичном кинотеатре «Каро Октябрь» мы встретили нынешнюю возлюбленную Товстика Полину Диброву.

«Алиса сама попросила, чтобы Роман ее забрал. В эту пятницу состоится суд. У Алисы все прекрасно, она в порядке», — рассказала Полина.

Полина Диброва рассказала, что они уже обустроили комнату для младшей дочери Романа Товстика Полина Диброва – о том, что Роман Товстик забрал младшую дочку у бывшей жены: «Алиса сама попросила вернуться к отцу»

Также Диброва добавила, что старается не влезать во взаимоотношения возлюбленного с бывшей супругой.

«Я целый день работаю, занимаюсь собой. Не знаю, что происходит между Еленой и Романом», — поделилась с KP.RU Диброва.

При этом, Полина и Роман уже обустроили команду для нового члена семьи.

Полина с сыновьями Федей и Ильей Фото: Евгения ГУСЕВА.

«В нашей семье теперь появилась Алиса, и это новая история для нас. Занимались комнатой и обустройством», — добавила Диброва.

Еще мы узнали у младших детей Полины — Феди и Илюши, как они приняли Алису.

«Нормально», — ответил нам Федя.

«Она его вроде на два года младше, а меня на год», — добавил Илья.

Добавим, что 52-летний Роман Товстик и 37-летняя Полина Диброва съехались год назад. Они снимают дом на Рублевке. Вместе с парой проживают младшие сыновья Полины (старший Саша остался с отцом), а также средние дети Романа (старший Андрей остался с бабушкой и дедушкой. А теперь еще и появилась 10-летняя Алиса. Если Дибровой удалось полюбовно разойтись с бывшим мужем Дмитрием, то Роман и Елена Товстики до сих пор судятся. Елена отказывается идти на примирение.

Роман Товстик и Полина Диброва с детьми Фото: Евгения ГУСЕВА.

Алиса Товстик Фото: Евгения ГУСЕВА.

Кстати, Полина и Роман взяли Алису вместе с другими детьми на премьеру сказки «Морозко». Девочка сидела рядом со старшей сестрой Аней и братом Артемом.

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