Geely объединяется с Google: автомобили марки получат Gemini и Google Maps

Geely договорилась о глобальном партнерстве с Google. Tricky_Shark / Shutterstock.com / Fotodom

Geely договорилась с Google о масштабном технологическом сотрудничестве, которое затронет международные рынки. Как сообщает CarNewsChina со ссылкой на заявление технического директора Geely Holding Group Шэнь Юаня, автомобили китайской марки, предназначенные для продажи за пределами КНР, получат голосового помощника Google Gemini, навигационную систему Google Maps и доступ к магазину приложений Google Play.

По словам Шэнь Юаня, выбранные цифровые инструменты уже стали частью повседневной жизни многих пользователей. Их интеграция в машины Geely позволит водителям прокладывать маршруты, находить ближайшие зарядные станции, запускать необходимые приложения и пользоваться другими привычными функциями непосредственно в автомобиле.

При этом главная задача партнерства заключается не в увеличении количества технологий, а в повышении удобства управления машиной. Как отметил представитель компании, обилие цифровых возможностей может сделать интерфейс перегруженным: многочисленные функции отвлекают внимание, структура меню становится сложнее, а выполнение простых действий требует лишних нажатий.

Внедрение сервисов Google должно помочь решить эту проблему и сделать взаимодействие водителя с автомобильной электроникой более понятным и комфортным. Таким образом, Geely рассчитывает не просто расширить цифровое оснащение своих моделей, но и упростить использование востребованных функций во время поездок.

Появление первой модели Geely с интегрированными сервисами Google на международном рынке запланировано на вторую половину 2027 года. Название автомобиля производитель пока не объявил.

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