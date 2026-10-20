Более 16 тысяч грузовиков попали под отзыв в России: какие марки затронуты

Росстандарт сообщил об отзыве более 16 тыс. грузовиков с начала года. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

С начала 2026 года в России отозвали свыше 16 тыс. грузовых автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.

В течение 2026 года о проведении таких мероприятий объявляли несколько производителей. В частности, под отзыв попали грузовые автомобили FAW CA4180 и Shacman SX3258.

Кроме того, Росстандарт ранее ограничил выпуск в обращение на российском рынке транспортных средств ряда марок. В список вошли машины DONGFENG типа DFRZ-35, FOTON типа 77N5BJ, XCMG моделей XCT50G5-1S и XCA200G7-1S, а также JAC K7.

По результатам проверок аналогичные решения приняли в отношении предприятий, выпускающих специальные и специализированные транспортные средства. Речь идет о технике с обозначениями 77ADJL на базе JAC, SE27 на платформе KIA, TD-001 на основе SHACMAN, N382a-A2 на базе FAW и KFN332 на основе FORD.

Как пояснили ТАСС в Росстандарте, производителям выдали предписания подготовить программы по устранению причин, которые могут представлять опасность для людей. В числе предусмотренных мер — организация отзывных кампаний.

Согласно требованиям ведомства, такие программы должны содержать конкретный перечень действий по исправлению обнаруженных нарушений. Эти меры распространяются как на автомобили, уже эксплуатируемые владельцами, так и на машины, которые еще не проданы.

Кроме того, в документах необходимо указать VIN-номера всех транспортных средств, подлежащих отзыву, и определить сроки проведения соответствующих мероприятий.

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