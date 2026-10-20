В Москве эвакуировали свыше 30 тысяч премиум авто: какие марки в лидерах

BMW, Mercedes и Audi чаще всего нарушают правила парковки в Москве. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom

С начала 2026 года сотрудники «Московского паркинга» переместили на специализированные стоянки более 30 тысяч автомобилей премиального сегмента. Причиной стала парковка в местах, где остановка или стоянка запрещены. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Чаще всего правила нарушают водители BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что автомобиль, оставленный с нарушением требований, способен создать аварийную ситуацию на дороге.

В некоторых районах столицы проблема становится более заметной. Так, на юго-востоке Москвы количество случаев остановки и стоянки под запрещающими знаками за год увеличилось почти на 40%. В Западном, Северном и Южном административных округах, а также в Новой Москве прирост достиг 10%.

Среди мест, где фиксируют наибольшее количество подобных нарушений, названы Солдатский переулок, Квартал 100, Головинское шоссе, проспект Андропова и проспект Магеллана.

За несоблюдение правил остановки и стоянки автомобилисту грозит штраф в размере 4,5 тысячи рублей. Кроме того, машину могут эвакуировать на специализированную стоянку.

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