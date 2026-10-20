Трамп считает, что «пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины». Фото: REUTERS.

Американский президент Дональд Трамп на протяжении последнего времени демонстрирует завидное постоянство. По крайней мере, по одному вопросу — отношению к украинскому «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому. Один древнеримский сенатор, который каждое свое выступление заканчивал фразой о том, что «Карфаген должен быть разрушен», сейчас бы пожал руку Дональду Трампу за его постоянство. Вот и вчера Трамп снова поднял эту тему.

- Зеленский — человек, который должен был урегулировать этот конфликт уже давно. Если бы он послушал меня, то давным-давно заключил бы гораздо более выгодную сделку, и со стороны Украины погибло бы на миллион человек меньше. И, честно говоря, я думаю, что пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины, - достаточно полно объяснил Дональд свою позицию журналистам и повторил снова. - Потому что произошло следующее: линия фронта практически не сдвинулась, но миллион человек — огромное количество людей — погибли. Украина теряет мужское население. Украина могла бы урегулировать этот вопрос уже давно. Если бы он послушал меня, помните встречу в Овальном кабинете? Он бы давно всё урегулировал. Возможно, Зеленскому пора поручить переговоры кому-то другому.

Два момента в этом заявлении президента США просто прекрасны. Первый — о потерях: он заявил, что со стороны Украины погибло бы на миллион человек меньше, если бы Зеленский действительно хотел прекратить конфликт. Не миллион, в общей сложности (впрочем, и от этой цифры «просрочка» может впасть в столбняк после очередного вынюхивания белого порошка), а на миллион больше. Даже с учетом весьма вольного обращения Трампа с цифрами, это никак не бьется с озвученными «просроченным» 50-ю тысячами потерь ВСУ. А если присовокупит к словам Трампа недавнее высказывание другого Дональда, польского премьер-министра Дональда Туска, то картинка складывается совсем для «просроченного» неприличная.

Именно Зеленский определяет условия, на которых Украина должна согласиться на мирное соглашение с Россией. Фото: REUTERS.

Но еще более значим для Зеленского другой момент в заявлении Трампа. Тот, где американец говорит, что «пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины». И тут речь совсем не ведении переговоров, а о том, что Зеленского надо менять на другую фигуру.

Логика тут очень простая — Зеленский сам никаких переговоров не ведет, он отправляет команды переговорщиков, которых делегирует компетенции и полномочия. То есть, фактически именно Зеленский определяет условия, на которых Украина должна согласиться на мирное соглашение с Россией. Что ни говори, а на Украине именно «просроченный» является главой государства. И тут речь не о том, что надо менять состав переговорщиков, а как раз те самые условия. А их изменить может только тот, кто стоит во главе страны. А потому надо менять именно его, потому что этот «исполнитель на пианино» свое уже отыграл, а другую пьесу он играть не может и не хочет.

- Мы дали Украине многое. Они не дали нам ничего. Запомните это, - подытожил Трамп отношения с режимом Зеленского.

Сегодня «просроченный» попытается еще раз наладить контакты с американской администрацией. В Норвегии он намерен провести переговоры со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. И, как сообщил премьер-министр Норвегии Гар Стёре, инициатором этих переговоров выступил именно Киев. Кстати, симптоматично, что второй участник этой парочки переговорщиков, зять Трампа Джаред Кушнер, в Осло не полетел. Что можно расценить как уверенность Вашингтона в том, что ничего нового «просрочка» не предложит. И от него ничего не ждут. Что касается Уиткоффа, то тот готов выслушать обычное нытье и частичные уступки, которые «просроченный» непременно предложит. Не исключено, что из дипломатической вежливости.

Но договариваться с Зеленским Трамп уже не хочет. После того, как он убедился в полной недоговороспособности и необучаемости «просрочки», хозяин Белого дома хочет видеть на Украине кого-то другого.

И, да, Дональд Трамп своим напоминанием о «встрече в Овальном кабинете», откуда он погнал Зеленского «поганой метлой», еще раз доказал, что он ничего не забыл, а память у него хорошая.

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