Стало известно, что правоохранительные органы США в ходе расследования незаконной деятельности мексиканских наркокартелей получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Зеленского. Фото: REUTERS.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России выпустило новое информационное сообщение по тематике отношений США и Украины. И оно явно не понравится ни Европе, поддерживающей Зеленского, ни самому украинскому «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому, ни даже кое-кому у реки Потомак в округе Колумбия.

- По поступающей в СВР информации, в Киеве возник новый повод для паники. Офису президента Украины стало известно, что правоохранительные органы США в ходе расследования незаконной деятельности мексиканских наркокартелей получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Зеленского, - говорится в сообщении российской разведки. - Американцы выявили, что преступные группировки в течение длительного времени направляли своих боевиков на Украину для обучения навыкам сборки и использования в боевых условиях беспилотных летательных аппаратов. Установлены не менее 80 человек, которые прошли соответствующую подготовку в составе ВСУ. Плата за такое «образование» перечислялась близким к Зеленскому чиновникам из средств, полученных наркоторговцами от продажи запрещенных веществ в США.

О том, что колумбийские наемники проходят такую «практику» в составе ВСУ, было известно давно. По возвращении домой, кому повезло не остаться в полях и канавах Незалежной, в наркокартелях их моментально приставляют к «делу». Они не только осуществляют доставку наркотиков, задействуя для этого дроны, но и становятся операторами ударных БПЛА, которые применяются в ходу покушения на сотрудников правоохранительных органов или боев с силами специального антинаркотического полицейского спецназа страны. Теперь, как выяснилось, колумбийцы в этом не одиноки, а мексиканцы представляют гораздо более серьезную угрозу, потому что последние годы именно необычайно жестокие, даже на фоне колумбийских наркоторговцев, мексиканские наркокартели правят бал не только в Южной, но и в Северной Америке.

- В офисе украинского президента сознают, что появление в рядах наркокартелей обученных операторов FPV-дронов создает риски для жизни офицеров американских силовых структур, задействованных в операциях по борьбе с наркотрафиком на границе с Мексикой. С учетом этого сотрудничество Зеленского с наркокартелями может стать очередным «гвоздем в крышку гроба» его политической карьеры, - говорится далее в сообщении Пресс-бюро СВР. - Этот факт встает в один ряд с беспредельной коррупцией гауляйтера Украины, его хамством, игнорированием более чем очевидных намеков Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ, а также с отказом проводить выборы. Все это, как опасаются в окружении Зеленского, способно переполнить чашу терпения Белого дома и подтолкнуть его к окончательному отказу от поддержки кровавого киевского клоуна.

Появление в рядах наркокартелей обученных операторов FPV-дронов создает риски для жизни офицеров американских силовых структур, задействованных в операциях по борьбе с наркотрафиком на границе с Мексикой. Фото: REUTERS.

Какая прелесть. Мало того, что Зеленский и его команда получают деньги от продажи наркотиков в США, так за эти деньги они еще и обучают убивать американских офицеров полиции и агентов Управления по борьбе с наркотиками — госслужащих США.

Очень вовремя появилось это сообщение на фоне нынешних требований и претензий Трампа к украинскому «просрочке». Что называется, «дорого яичко ко Христову дню». И остается только догадываться о том, какую помощь оказала наше спецслужба американским коллегами в установлении вышеописанных фактов, но что-то подсказывает, что в борьбе против наркокартелей это сотрудничество имело место. Скорее всего, у нашей стороны есть такая же подробная информация по данной теме, включая личные данные тех самых 80 мексиканских «стажеров» и тех, кто проводил с ними обучение.

Есть и еще один нюанс в публикации этой информации. Казалось бы, о чем тут речь, если американским правоохранителям стали известны те или иные факты. Ан нет — наркокартели имеют очень прочные связи в государственных и тех же правоохранительных структурах, своих, грубо говоря, агентов, которые находятся на содержании. И публикация этого сообщения СВР, которое прозвучало в публичном поле, теперь не позволит эти купленным агентам наркокартелей скрыть вышеназванные факты или спустить все на тормозах.

Волей-неволей, но американским спецслужбам теперь придется реагировать в официальном правовом поле. А Трамп в своей кампании по смещению украинского «просрочки» получит еще один важный для себя и всех американцев козырь.

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