Мороз ниже 40°C и грузы до 38 тонн: на что способен тягач БАЗ на Севере

«Романов» отчиталась об испытаниях российского тягача БАЗ на Крайнем Севере. Фото: пресс-служба производителя

С декабря 2025 года седельный тягач БАЗ проходит эксплуатационные испытания в условиях Крайнего Севера. Специалисты оценивают надежность машины, ее проходимость и способность перевозить тяжелые грузы.

За весь период автомобиль преодолел свыше 10,8 тыс. км, причем около 9 тыс. км пришлись непосредственно на испытательные заезды. Как сообщили «Известиям» в компании-разработчике АО «Романов», плановое техническое обслуживание после пробега в 10 тыс. км не выявило критических неисправностей.

Тягач передали компании «Газпром добыча Ямбург», где его задействовали на Ямбургском месторождении для выполнения различных транспортных операций. В числе задач была перевозка специализированной техники. В частности, автомобиль транспортировал трактор весом примерно 22 т, а предельная масса перевозимого груза составила 38 т.

В «Романове» пояснили, что независимая пружинная подвеска обеспечивает более плавное движение по сложным дорожным покрытиям. Для работы в холодном климате кабину оборудовали обогревом сидений, зеркал и зоны стеклоочистителей. Испытания при температуре ниже −40°C дают возможность проверить поведение грузовика в экстремальных погодных условиях, а также оценить, насколько эффективно кабина сохраняет тепло.

В компании также отметили, что после завершения предыдущего этапа испытаний конструкцию автомобиля доработали с учетом замечаний, отзывов и предложений, собранных специалистами в процессе эксплуатации.

О начале серийного выпуска грузовиков и шасси повышенной проходимости под маркой БАЗ объявили в декабре 2025 года. Производство организовано на площадке АО «Романов» в Санкт-Петербурге. Изначально предприятие рассчитывало выпустить в 2026 году до 600 грузовых автомобилей. В перспективе, к 2028 году, компания намерена увеличить годовую производительность до 1,4 тыс. машин при работе в две смены.

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