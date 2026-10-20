VW лидирует, Audi набирает обороты: как меняется рынок немецких б/у авто в РФ

Продажи подержанных немецких автомобилей в РФ выросли почти на 7%. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В январе — сентябре 2026 года россияне приобрели 615 тысяч подержанных легковых автомобилей немецких марок. По данным главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, это на 6,9% превышает результат аналогичного периода 2025-го, когда было реализовано 575 тысяч машин. На долю немецких брендов приходится 13,6% вторичного авторынка страны — примерно каждый седьмой проданный автомобиль.

Одним из факторов положительной динамики стал импорт машин с пробегом из других стран. За девять месяцев в Россию ввезли около 77 тысяч автомобилей немецких марок. При этом основная часть сделок — порядка 87% — связана с перепродажей машин внутри страны.

Лидером сегмента остается Volkswagen. За отчетный период было продано 209 тысяч автомобилей этой марки, что составляет примерно 34% от общего количества реализованных подержанных немецких машин.

Вторую строчку занимает BMW с результатом в 125 тысяч проданных автомобилей. По сравнению с прошлым годом показатель практически не изменился, увеличившись всего на 0,7%. Вместе с тем импорт подержанных машин этой марки продолжается: за девять месяцев в страну доставили 14,4 тысячи автомобилей BMW. Как отметил Сергей Целиков, 55% из них произведены непосредственно в Германии.

Немного уступает BMW марка Mercedes-Benz. За январь — сентябрь россияне приобрели 111,6 тысячи таких автомобилей с пробегом. Это соответствует примерно 18,2% сегмента немецких машин и на 2% больше результата годичной давности.

Четвертое место досталось Audi: продажи достигли 79 тысяч автомобилей, увеличившись на 13% за год. Существенную роль в росте сыграли поставки из-за рубежа — за девять месяцев в Россию ввезли 14,8 тысячи подержанных машин этой марки.

В то же время спрос на автомобили Opel и Porsche на вторичном рынке снизился. Продажи Opel сократились на 2,2%, а Porsche — на 5,1%. Сергей Целиков связал эту ситуацию с тем, что поступление подержанных автомобилей данных марок из-за границы остается незначительным.

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