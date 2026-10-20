США отказались считать Украину своим союзником: на очереди к "сливанию" Киева - Европа

Стараниями Зеленского и его режима союзническим отношениям Украины и США приходит конец Фото: REUTERS.

Оказывается, куда ни плюнь, мы всегда и во всем «не так предупреждали украинцев» о том, каковы будут последствия их действий и шагов. Мы не так предупреждали их о том, к чему приведет Майдан, какие роковые последствия повлечет за собой срыв Минских соглашений, к чему приведет и чем закончится украинская агрессия против Донбасса. И даже по поводу их союзников мы предупреждали их не так.

В 2020-м нынешний «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский торжественно заявил по итогам встречи с тогдашним госсекретарем США Майком Помпео: «США были, есть и будут ключевым союзником Украины».

Эту мысль он повторял неоднократно и потом, а особенно гордился подписанным с администрацией Джо Байдена в 2024-м году соглашением о безопасности. К тому времени он уже подписал не меньше 15 таких документов с разными странами, каждый раз преподнося их как гарантии безопасности Украины от союзников. Мы же еще тогда предупреждали Зеленского, что это совершенно пустая бумажка, которая не стоит даже потраченных на ее написание чернил.

Зеленский особенно гордился подписанным с администрацией Джо Байдена в 2024-м году соглашением о безопасности. Фото: REUTERS.

- В соответствии с этим десятилетним соглашением Соединенные Штаты и Украина обязуются укреплять сотрудничество в области безопасности и экономики, содействовать наращиванию институционального потенциала Украины и прогрессу в проведении реформ, добиваться обеспечения подотчетности за действия России и создавать условия для справедливого и прочного мира, - заявил после подписания тогда уже новый на тот момент госсекретарь США Энтони Блинкен. - США намерены предоставлять помощь, консультации и обучение для наращивания потенциала Украины в области обороны и безопасности, содействия осуществлению реформ, необходимых для продвижения Украины на пути к вступлению в Европейский союз и НАТО, а также укрепления оборонно-промышленной базы Украины посредством совместного производства и совместных предприятий с американским частным сектором.

И где тут хоть слово о союзнических отношениях? Где хоть одно конкретное обязательство США? Максимально конкретные в этом заявлении термины «укреплять и содействовать» - это все равно, что «расширить и углубить» времен советской перестройки. Такое же бла-бла-бла. Договора с настоящими союзниками США, с тем же Японией, Израилем, Южной Кореей выглядят совсем иначе. Но Зеленский, как и все в Киеве, не желал этого признавать. Может, надеялся, что когда совсем припечет, никуда партнеры не денутся, станут союзниками.

Ан тоже нет. Буквально на днях министр финансов США Скотт Бессент ужом на сковородке крутился после вопроса ведущего на телеканале NBC, считают ли США Украину своим союзником.

- Мы предоставляем Украине три вида помощи. Именно так и поступают с союзниками. России мы ничего подобного не предоставляем, - попытался увильнуть министр, но ведущий продолжал наседать с этим вопросом, и Бессент поднял «руки вверх». - Повторюсь, я не государственный секретарь. Я не президент.

На вопрос об Украине ответил, и весьма подробно, вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS.

Но за Бессента ответил на этот вопрос, и весьма подробно, вице-президент США Джей Ди Вэнс.

- Мы, безусловно, партнеры, но я думаю, что время от времени наши интересы расходятся. Украине не следует наносить удары по российским объектам, производящим дизельное топливо, - рассказал Вэнс и отказался считать Украину союзником Америки. - Насколько мне известно, у нас нет официального союзнического соглашения с Украиной. Она не входит в НАТО, и я не думаю, что ей следует вступать в НАТО.

И что тут еще можно сказать, кроме уже набившего оскомину: «Мы же вас предупреждали». Что, опять не так?

Кстати, снова предупреждаем и, наверное, снова не так — европейские партнеры тоже не захотят считать себя союзниками и отползут в сторону. Так что нынешними объятиями и взаимным охлопыванием ляжек и попы с Макроном Зеленский может не обольщаться. А только лишь сохранить теплые воспоминания о них до конца, надеемся, не очень продолжительной жизни.

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