Продажи новых электромобилей в России в сентябре выросли: все подробности

Продажи новых электромобилей в сентябре выросли в 2,5 раза. Фото: пресс-служба bestune

В сентябре 2026 года российский рынок новых электромобилей продемонстрировал значительный рост. За месяц покупатели приобрели 3 184 машины на электрической тяге — на 155% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные приводит агентство «Автостат» со ссылкой на информацию АО «ППК».

Среди марок второй месяц подряд первое место занимает отечественная Evolute. В сентябре компания реализовала 770 электрокаров. Однако ее позиции укрепляет китайская Changan, отставшая всего на семь автомобилей: результат бренда составил 763 экземпляра. Третью строчку заняла японская Toyota с показателем 663 машины. В пятерку лидеров также попали китайские производители BYD и Avatr, продавшие 231 и 180 электромобилей соответственно.

В рейтинге отдельных моделей первенство сохранил кроссовер Evolute I-JOY. За сентябрь было зарегистрировано 769 таких автомобилей. Следом расположился китайский Changan Qiyuan Q05 с результатом 715 единиц. Замыкает тройку Toyota bZ3X, продажи которого достигли 656 экземпляров.

Положительная динамика отмечается и по итогам первых девяти месяцев 2026 года. С января по сентябрь включительно в России реализовали около 11,6 тыс. новых электромобилей. Это на 45% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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