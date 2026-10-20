Дело для Зеленского идет к концу: Трамп подал роковые знаки

Трамп резко высказался о Зеленском Фото: REUTERS.

Когда Дональд Трамп просит задающих вопросы журналистов уточнить, чьи слова они ему повторяют – это всегда плохой знак для того, кого цитируют.

Вчера президент США общался с прессой на лужайке Белого дома и услышал: «Зеленский говорит, что в этом вопросе (урегулирование конфликта на Украине – Ред.) вы на неправильной стороне истории». «Зеленский это сказал?» – переспросил Трамп, после чего выдал тому по полной.

«Зеленский не понимает, о чём говорит, - не полез за словом в карман Дональд. - Зеленский - человек, который должен был урегулировать эту войну уже давно. Если бы он послушал меня, то давным-давно заключил бы гораздо более выгодную сделку... И, честно говоря, я думаю, что пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины».

А дальше на Зеленского посыпалось такое, что лучше бы он Трампа не задевал. Хозяин Белого дома заявил, что его терпение на исходе и что США сделали достаточно для помощи Киеву.

«Мы многое дали Украине. Они ничего не дали нам. Помните об этом», - приводит слова американского президента газета New York Post. И уж совсем ударом под дых киевскому вождю были слова Трампа: «Россия, честно говоря, вела себя прилично с Украиной. Они (русские – Ред.) особо ничего не делали».

«НАЙДИТЕ ЕМУ ЗАМЕНУ»

«Гнев Трампа, - отмечает New York Post, - был направлен исключительно на Зеленского». Этот вывод издание предварило свойственным западным СМИ сочувственным по отношению к украинцам упоминанием о «жертвах среди гражданского населения». О жертвах ударов ВСУ среди россиян они говорят редко.

Как же трудно, должно быть, Зеленскому делать вид, что он пропускает мимо ушей прозвучавшие уже раз пять призывы Трампа уйти в отставку.

Да и европейским покровителям киевского режима явно непросто притворяться, что они сплочены вокруг его главаря как никогда. Ведь это и призыв к Европе: хотите участвовать в мирных переговорах – найдите замену Зеленскому.

Хозяин Белого дома заявил, что его терпение на исходе и что США сделали достаточно для помощи Киеву. Фото: REUTERS.

ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ?

После всех последних заявлений Трампа по Украине складывается хорошо известная ситуация: «Вам шашечки или ехать?»

Если в Киеве и опекающей его Европе действительно хотят «ехать» к приемлемому для всех урегулированию конфликта, то надо отказаться от требований о «шашечках» - возвращению к границам 1991 года, «репарациях» незалежной, идеи о размещении западный войск на ее территории.

А о «праве» Украины вступить в НАТО (еще одна «шашечка» Зеленского) в очередной раз четко заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс: «Насколько мне известно, у нас нет формального союза с Украиной. Она не входит в НАТО, и я не думаю, что ей следует вступать в альянс».

Вэнс отказался называть Украину союзником США, допустив, что они партнеры, интересы которых время от времени расходятся.

Такое мощное давление на Киев со стороны американцев может свидетельствовать о том, что возможные варианты для урегулирования конфликта, действительно, созревают. О скором завершении войны говорил и сам Трамп. Выворачивать руки упрямому партнеру и упирать на то, что он сознательно срывает договоренности – обычная тактика в таких случаях.

УИТКОФФ ЛЕТИТ В МОСКВУ?

Сегодня в Осло спецпосланник президента США Стив Уиткофф встречается с Зеленским, представителями Евросоюза, так называемой «четверки» - Британии, Франции, Германии и Польши. А также НАТО. Другой спецпосланник – зять Трампа Джаред Кушнер – заболел гриппом и остался дома. Сам факт того, что встречу не стали переносить до его поправки, может свидетельствовать о каких-то реальных подвижках в поиске урегулирования.

По сообщению Axios со ссылкой на американскую сторону, в последнюю неделю представители США, Украины и Европы тесно сотрудничали на техническом уровне, разрабатывая предложения по мирному плану.

После встречи в Осло Уиткофф планирует посетить Москву, возможно, уже на этой неделе. «Президент Трамп распорядился активизировать работу над всеобъемлющим мирного предложения совместно с Украиной и Европой, - сообщил изданию американский чиновник. - Следующий шаг - проверить, может ли эта работа стать основой для серьёзных переговоров с Россией».

Сегодня в Осло спецпосланник президента США Стив Уиткофф встречается с Зеленским, представителями Евросоюза Фото: REUTERS.

ЯЛТА ДВА НОЛЬ

И вовсе неслучайно сейчас активно обсуждается возможность другой встречи – лидеров России, Китая и США в следующем месяце в Пекине на саммите АТЭС. Все три стороны, пусть и с оговорками, допускают такую возможность.

«Ялта 2.0», как ее уже окрестили, очень пугает Европу – ведь за столом поистине судьбоносных для мира переговоров, на которых будет обсуждаться и Украина, не будет. Зеленский, явно пытаясь подойти к штанге неподъемного для него веса, тоже осудил возможность трехсторонней встречи, потому что его туда приглашают.

Но шоу «Зеленский против Трампа» явно продолжится. Главарь киевского режима нажаловался американским сенаторам на их президента – мол, тот ограничил для ВСУ обмен разведданными и задерживает поставки уже оплаченного европейцами оружия для Украины. Уж поставьте вы его на место, умоляет он конгрессменов.

Так и слышен уже вопрос Трампа: «Кто это сказал? Зеленский?»

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