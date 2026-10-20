Европа начала движение к постапокалипсису: чем могут закончиться беспорядки Париже, Милане и Мадриде

Горят машины и магазины на центральных улицах и площадях Франции, Италии и Испании. Фото: REUTERS.

Горят машины и магазины на центральных улицах и площадях Франции, Италии и Испании. Бунтующих учеников сменили профессиональные погромщики. Требуют уже не улучшений условий обучения — грабят «богатых» и «белых».

Чем это может грозить Старому Свету? Его «цветущему саду»?

Об этом KP.RU расспросил писателя Елену Чудинову. Она много лет прожила во Франции. Изучила их жизнь не по буклетам. И создала блокбастер «Мечеть Парижской Богаматери». Который стал сенсацией в литературной Европе в начале 2000-х.

Получается так, что русская книга о французском падении становится пророчеством у нас на глазах…

ФРАНЦУЗЫ ВСЕ ПРОСПАЛИ

— Как прежде столь любимые русскими французы докатились до такого хаоса, когда вся их Пятая республика горит?

— Докатились до такого — не моя лексика. Давайте так охарактеризуем: французы, кажется, не уловили, что кое-что серьезно изменилось.

— Что-то изменилось в самом характере протестов?

— В их ауре, в их тени. При том, что французы, как никто в Европе, ужасно любят манифестировать. Они обожают бастовать.

— По любому, самому ничтожному поводу?

— Когда учитель пропустил урок из-за недомогания и пошел в поликлинику — его никто не подменяет. И это становится поводом выйти на улицу всей страной.

КТО СЖИГАЕТ МАШИНЫ?

— А что — это надо решать всей страной?

— Ну да, такое приходится решать. Но это не повод вот так манифестировать.

— Вот так — это как?

— Так самозабвенно и сладострастно. Напоказ сжигая машины и магазины.

Фото: REUTERS.

НЕМНОГО СЛЕВА

— Это не французские засаленные леваки?

— Там все протестующие как бы леваки немножко. Но ни они, ни обычный среднестатистический, почти буржуазный француз — никто из них, кажется, не успел заметить, как произошла некая перемена.

— Перемена в чем?

— Раньше побуянили — и разошлись. И все нормально. Сейчас же в ряды «протестующих» вливаются специально обученные молодые люди.

СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕНЫ

— Это не учителя и не лицеисты?

— Они к образованию не имеют никакого отношения. Есть французское слово, которое значит: громилы, разрушители. Они все из специфических районов. И все эти лицеисты и учителя в один прекрасный момент становятся фоном.

— Чтобы кто-то другой оседлал это «протестное движение»?

— Это уже произошло. В Дижоне сожгли историческую ратушу. В Париже разгром синагоги. Разграблены престижные бутики. Все начисто вынесено, все эти дорогие сумки.

Фото: REUTERS.

ОБРАЗОВАНИЕ НИ ПРИ ЧЕМ

— Это не про образование?

— Это носит экстремистский характер. Ряд стран Востока это поддержали — «протестующих» с флагами Палестины. А глава МВД Франции — ультраправых обвинил.

— В чем — в уничтожении Франции?

— Это не смешно. Правые не ходят вместе с арабами. Но никто такое ни разу в Париже не произнес. Макрон произносит речи о том, что французы имеют право на демонстрации и на свободное волеизъявление.

ОНО НУЖНО?

— Чем оно может закончится?

— Это долгая игра. Игра глобальных социальных переворотов. Пока, думаю, не будет смещения основ для Франции. Но только пока.

— Говорят, что их хаос — нам в радость?

— Не понимаю того, что некоторые, считающие себя правыми, радуются беспорядкам в Париже, Милане и Мадриде.

— Радоваться там нечему?

— Нет. Когда в европейских странах возникает хаос — нам лучше не будет. В коне концов, придется со всеми договариваться.

— Не только внутри стран?

— Вообще, все система сообщающихся сосудов — Франция, Италия, Испания. Это очень сильный шажок вниз. Он последовательный.

— К предсказанному вами постапокалипсису?

— Да, все это идет к тому, что было описано в «Мечети Парижской богоматери» 20 с лишним лет назад.

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