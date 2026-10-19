Макрону выгоден урон: погромщики во Франции играют в чужую игру

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS.

На протесты (и погромы) по всей Франции в эти выходные вышли по меньшей мере 800 000 человек. Если с погромщиками полиция почти не боролась, то обычных бунтующих против роста цен и сокращения социалки винтила вовсю.

Макрону, который накануне весело попрыгивал на концерте Селин Дион, пришлось заявить нации: стыд! Гнев! Как граждане могут так обращаться со своей страной?!

Ну а он сам как может с ней так обращаться? - повисает в воздухе вопрос.

Мэр Парижа, социалист Эммануэль Грегуар заметил: погромов без протестов не бывает. А если общество жаждет протеста, то виновато правительство. Рейтинг Макрона - 15%, госдолг страны - 3,6 млрд евро, а в карманы Зеленского и Ко горячий союзник Украины вливает больше, чем во все французское образование...

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар Фото: REUTERS.

Теперь власти ввели кое-где комендантский час, посулили торговцам возместить убытки, мародерам - устроить аресты. Ни о чем. Даже министр внутренних дел не уволен.

Елисейский дворец обвиняет в беспорядках «ультралевых», кидая камни в огород видного кандидата на грядущих в апреле президентских выборах - главы партии «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона.

В общем, понятно, почему полиция не особо хватала мародеров. Так удобно будет свалить все безобразия на соперника макроновского лагеря! Потом, глядишь, и ультраправую Марин ле Пен с ее «Национальным объединением» еще как-нибудь окоротят. И воцарится в Елисейском дворце клон Макрона, один из двух его же экс-премьеров - Эдуар Филипп или Габриэль Атталь.

«В обществе создана атмосфера поощрения погромов, - считает глава Центра французских исследований Института Европы РАН Сергей Федоров. – Например, в Марселе бойцы CRS - французского аналога ОМОНа - буквально обратились в бегство. Оказалось, у них не было разрешения на жесткий контакт с погромщиками – можно было только разгонять их водой и газом, отступая при атаках для перегруппировки».

«А вообще еще один такой погром – и Макрон сможет использовать статью 16 французской конституции, которая дает президенту чрезвычайные полномочия при «угрозе Республике», - заметил в разговоре с KP.RU французский политолог Дмитрий де Кошко.

Президент Франции не учитывает одного: начавшийся пожар из своей политической лейки он может и не потушить. В следующую субботу к протестам с утроенной силой присоединятся «желтые жилеты».

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