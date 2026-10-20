Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский сегодня прилетел в Осло, где у него намечены переговоры со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Зеленскому обещана мощнейшая команда поддержки — премьер-министр Норвегии, президент Финляндии, представители Великобритании, Франции, Германии, Польши, ЕС и даже НАТО. Но, как говорят осведомленные источники, «просроченный» очень не хотел лететь в Норвегию, потому что, как ему сообщили, Уиткофф должен привезти в Осло и озвучить на этой встрече новый ультиматум Трампа, который крайне раздражен поведением «просрочки».

Зеленский по этому поводу даже имел разговор с госсекретарем США Марко Рубио, о котором отчитался в совершенно бравурных тонах. Как выразился «просрочка», это была «дуже хороша розмова».

- Это была содержательная беседа – по вопросам, которые имеют значение. Благодарен за готовность помочь и четкую позицию, - рассказал «просроченный» и даже назвал, о чем конкретно шла речь. - Во-первых, это перехватчики для защиты от баллистических ракет, которые необходимы для защиты жизней. Во-вторых, это система раннего предупреждения о российских атаках баллистическими ракетами, что жизненно важно. В-третьих, это ситуация вокруг Starlink/Starshield, которую необходимо восстановить. Конечно, все это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы завершить постоянные убийства людей.

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

В общем, если посмотреть на заявления Зеленского, то может сложиться впечатление, что он нашел полное взаимопонимание и разговор с Рубио он может занести в свой актив. Дескать, тот проникся, о чем говорят его «готовность помочь и четкая позиция».

А вот Рубио оценил состоявшуюся 45-минутную (как отдельно отметил он сам) беседу и рассказал о ее содержании совсем иначе.

- Я вижу много неточной информации в СМИ, поэтому позвольте мне прояснить ситуацию. И, как я уже говорил ему (Зеленскому — прим. авт.) во время нашего разговора, все, что Министерство обороны делает в отношении Украины, остается неизменным. Ничего не изменилось, - заверил журналистов Рубио, когда они спросили его о беседе с «просрочкой». - Украине ни в чем не отказывают намеренно. Речь идет просто о балансе между нашими обязательствами перед другими партнерами и, откровенно говоря, нашими собственными стандартами и требованиями к нашим объектам.

Впрочем, было видно, что «просрочка» уже, как говорится, «достал» и главу американской дипломатии. Рубио сдерживался, сколько мог, а потом рубанул, правда, не назвав имени.

- Я видел, как кто-то, связанный с украинским правительством, говорил, что люди на Украине гибнут, потому что США отказывают им в информации. Это возмутительно. Это возмутительно. Это просто неправда, - возмутился Рубио в свою очередь прозвучавшими из Киева заявлениями. - Возможно, возникла проблема с обнаружением. Возможно, у них были внутренние проблемы, связанные с тем, как они могли обрабатывать предоставленную информацию, систематизировать ее и реагировать на нее. Это возможно. Мы изучаем этот вопрос.

А кто там, «связанный с украинским правительством», говорил как раз о гибели людей? Кто это сделал, как в свое время на протяжении ряда серий в «Нашей Раше» интересовался Людвиг Аристархович? Намекну, в ходе того самого 45-минутного разговора и несколько раз до того. Причем, прямым текстом. Правильно - «просрочка» Зеленский.

Кстати, Рубио прямым текстом подтвердил наличие «серьезной напряженности» в отношениях Киева и Вашингтона. «О, в этом нет никаких сомнений. И именно поэтому у нас сегодня состоялся этот телефонный разговор (с Зеленским), - ответил он на вопрос журналиста и объяснил причину этой напряженности.

- Я думаю, в основе всего лежит разочарование президента (Трампа). Потому что, во-первых, ему не нравится, когда его обвиняют в том, что не соответствует действительности, включая обвинения в том, что он якобы приказал прекратить обмен разведывательной информацией. А это неправда. Он неоднократно об этом говорил, - достаточно подробно рассказал Рубио. - И я, конечно, думаю, что президент прежде всего реагирует на намеки о том, что он якобы намеренно причиняет вред Украине. Это несправедливо и не соответствует действительности. Но он, безусловно, зол и разочарован отсутствием прогресса в этих переговорах после того, как посвятил им почти два года.

Одним словом, Зеленский во всем том, что происходит, может винить только себя. Ему, наверное, попытается и Уиткофф втолковать то же самое. Только это бесполезно, американцы не понимают, что украинцы никогда ни в чем виноваты не бывают. Тем более, главный украинец.

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