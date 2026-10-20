«Сидим дома, метро закрыто, вокруг сгоревшие машины»: россиянка в Париже рассказала о «бешенстве» из-за протестов

Во Франции продолжаются протесты. Фото: REUTERS.

Сегодня утром рабочие сняли огромный желтый жилет со статуи Республики на одноименной парижской площади. Его нацепили демонстранты во время субботних протестов, вылившихся в погромы и жестокие стычки с полицией.

В грядущую субботу, 24 октября, протестующие грозят запустить по Франции еще более мощную волну неповиновения под названием «Акт 2». В ней, помимо школьников и студентов, планируют массово поучаствовать те самые «желтые жилеты» - так называют простых французов, которые уже ярко бунтовали в былые годы.

Если в «первом отделении протестного балета» на улицы французских городов вышли почти 800 тысяч человек, то теперь профсоюзы и левые партии обещают созвать более миллиона. Лозунги те же: «Обеспечить социальные права, а президента Макрона с его правительством - в отставку!»

Живущие во Франции соотечественницы рассказали KP.RU, что творится в их городах.

Фото: REUTERS.

МАКАРОН ПОД ОХРАНОЙ

Немалую часть тех, кто готов присоединиться к акции, политика вовсе не интересует. Они хотят хотя бы на час стать полными хозяевами городских улиц и кварталов, творить там все, что заблагорассудится. Им щекочут нервы свежие воспоминания о разграбленных бутиках и подожженных муниципальных зданиях.

По оценке Федерации торговли и дистрибуции Франции, в прошлую субботу по всей стране нападениям подверглись около 2700 магазинов. Правительство было вынуждено ввести беспроцентный кредит в размере до 50 000 евро для всех торговых точек, пострадавших от насилия и мародерства.

Но для многих это - капля в море. Руководство компании по производству нижнего белья Etam просит Макрона «задействовать армию для поддержания порядка» и плачется, что рискует остаться без трусов - четыре магазина полностью разграблены, 120 пришлось закрыть, убытки подкатывают к 15 миллионам евро.

Зато кое-где безопасность была обеспечена образцово. Магазин сладостей в городе Амьене охраняли сразу 36 полицейских на 6 машинах. Еще бы - ведь эта кондитерская принадлежит семье первой мадам Франции Брижит Макрон (урожденной Тронье). Бизнесом управляет ее внучатый племянник Жан-Батист Тронье.

Главный фирменный продукт заведения - macaron d’Amiens (амьенское пирожное макарон). Ироничные французы уже окрестили кондитерскую «самым защищенным магазином Франции». Соцсети заполнил мем: макарон лежит на бархатной подушке под лазерными лучами охраны.

Фото: REUTERS.

ПЕРВЫЕ ПРИГОВОРЫ

Между тем министр юстиции Жеральд Дарманен отказался объявлять чрезвычайное положение, чтобы не лишать «всех французов их индивидуальных свобод из-за нескольких тысяч правонарушителей и хулиганов». Ограничились лишь «точечным» введением комендантского часа в некоторых районах Парижа и в других городах Франции, а также изменением в случае необходимости маршрутов наземного транспорта и веерным закрытием станций метро.

Во вторник перед судами предстали первые 40 человек из 2800 арестованных за участие в беспорядках. Среди грабителей оказались профессиональные преступники-рецидивисты, молодые мигранты (все - французские граждане) и обычные французы, соблазнившиеся легкой наживой.

Приговоры ждут и поджигателей. Например, в Париже сожгли и уничтожили около 1000 прокатных велосипедов (5-6 % от всего городского парка). Они полыхали на баррикадах крайне зрелищно, поскольку оснащены крупными литиевыми батареями. Ущерб для компаний составил около 1 миллиона евро.

Фото: REUTERS.

СМЕХ СРЕДИ ПОГРОМОВ

Протестующие не только жгли, грабили и схватывались в рукопашную с полицией. Даже в очагах отчаянной анархии французы находили повод для юмора.

В Гренобле протестующие угнали туристический электропаровоз с вагончиками и катались по улицам. Состав тут же прозвали «новым французским бронепоездом». В Париже и Марселе среди митингующих были персонажи в костюмах Бэтмена, Супермена, Дарта Вейдера и прочих киногероев. Нашелся и человек, облаченный в полную историческую экипировку Наполеона Бонапарта. Он пожимал руки демонстрантам, утверждая: «Император вернулся наводить порядок во Франции!»

Курьезный случай произошел на столичной площади Республики. Люди в масках напали на съемочную группу Euronews, отобрали камеру. Однако затем вернули технику журналистам, вытащив из нее карту памяти, чтобы не оставлять улик. Ведь, наверное, собираются продолжить «отжигать» в грядущую субботу.

ЧТО ГОВОРЯТ РУССКИЕ ВО ФРАНЦИИ

Екатерина Ионова, гид, Париж: «Многие парижане в бешенстве из-за случившегося хаоса. Все выходные я просидела дома, чтобы не подвергаться опасности. Сейчас туристы гуляют, в кафе полно людей, магазины работают. На следующий день после погромов смели мусор и стекла с улиц, убрали металлические ограждения, закрыли фанерами разбитые витрины. Но о протестах напоминают следы копоти на асфальте, сгоревшие авто и велосипеды. А еще надписи типа «Макрон, проваливай!» В понедельник в центральных районах Парижа - на площади Республики и рядом с Центром Помпиду - ввели комендантский час с 23 вечера до 6 утра. Уже 10 вечера там закрыты станции метро, поезда проходят их без остановок».

Полина, домохозяйка, Бордо: «Я тут живу уже 10 лет и никогда не думала, что увижу такое на главной пешеходной улице Сент-Катрин. Выбитые витрины, мусорки были завалены вешалками и разорванными коробками, манекены валялись прямо на тротуаре. Магазин «Декатлон» разграбили и подожгли. Магазины косметики и парфюмерии обнесли подчистую. Город пытаются привести в порядок, но спокойствия нет».

Фото: REUTERS.

ПОГРОМЩИКОВ ВЕЛИ КАЧКИ В ЧЕРНОМ

Дмитрий де Кошко, французский журналист, объясняет KP.RU:

- Демонстрации вызваны отчаянием граждан: у многих не хватает денег на бензин, чтобы ездить на работу - зарплата в конце месяца, а все тратится уже за две недели…

Ядром погромщиков были здоровые тренированные мужики в черном, некоторые приехали даже из Германии. Их называют «блэк блок» (ультралевые активисты. - Ред.) Они начали бить витрины, жечь машины, а за ними уже на грабежи хлынула шантрапа, в том числе из иммигрантской среды. В некоторых супермаркетах не тронули ветчину, поскольку нападавшие не едят свинину.

Во Францию въезжает по 400 000 мигрантов в год, а работы нет, все разорено. И миллиарды при этом даются Зеленскому… А виноватое в случившемся правительство начинает пускать слухи о том, что это «русский заговор».

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