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В мире20 октября 2026 13:00

Убрать Зеленского: названы шесть сценариев против нелегитимного президента Украины

Политолог Марат Баширов: часть команды Зеленского работает с США по его смещению
Мария БЕРК
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

Трамп не стал применять принятый Конгрессом «закон об адских санкциях», разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом*. Заключил с Россией сделку по дизельному топливу. И активно подталкивает Зеленского к проведению президентских выборов на Украине, называя главу киевского режима недоговороспособным.

Мы спросили экспертов, какие рычаги давления на Украину и нелегитимного президента остались у администрации Трампа - кроме замедления работы Starlink (Вашингтон, впрочем, утверждает, что ничего такого не было) и ограничения Киева в «импортных» разведданных.

ПРЕКРАТИТЬ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ

- В арсенале США есть такой механизм как прекращение поставок американского оружия, - говорит политолог Юрий Баранчик. - Как стало известно, министр войны Пит Хегсет уже несколько месяцев не подписывает новую поставку ракет для комплексов Patriot на Украину. В том числе отказывается согласовать тот момент, чтобы третьи страны поставили Киеву эти ракеты из собственных запасов.

Также у Соединенных Штатов есть антикоррупционные инструменты - проведение НАБУ (Национальным антикоррупционным бюро Украины) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратурой) расследований против членов команды Зеленского, как это уже и было.

ВВЕСТИ САНКЦИИ

- Согласен с тем, что запрет европейцам перепродавать американское оружие Украине стал бы очень сильным шагом Трампа, - замечает доцент Финансового университета Дмитрий Журавлев. - Но не менее важный рычаг - финансы. Почему бы для Украины не поставить полный запрет на переводы, выделение средств, инвестиции в долларах? Тогда от страны мало что останется.

Также вариант - арестовать украинские капиталы. Достаточно заблокировать зарубежные счета Зеленского - и он станет шелковым, а заодно припугнуть украинских чиновников и депутатов арестом их денег за рубежом. Тогда они сами сместят Зеленского, уверяя, что терпеть его не могли.

Запрет европейцам перепродавать американское оружие Украине стал бы очень сильным шагом Трампа

Запрет европейцам перепродавать американское оружие Украине стал бы очень сильным шагом Трампа

Фото: REUTERS.

Возможна прямая политическая и финансовая поддержка американцами оппозиции на Украине. Придя к власти, Трамп разогнал USAID (Агентство США по международному развитию), специализирующееся на раскачивании режимов, но специалисты в Госдепе остались. Остались структуры, которые были бы готовы топить действующую киевскую власть. Сюда же стоит добавить образовательные программы, в рамках которых украинским студентам объясняли бы, что Зеленский и его команда - негодяи.

Наконец, запрет на поставку любых товаров - от компьютеров, телефонов до автозапчастей. Фактически перенаправить санкции на Украину.

ПОЙМАТЬ НА КОРРУПЦИИ

- Сегодня мы наблюдаем конфликт между администрацией Трампа и частью команды Зеленского. Не вся его команда настроена на конфликт с Белым домом. У них есть активы в Америке, у кого-то еще и американское гражданство, - рассуждает политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. - Все ждут, что накал этого конфликта произойдет после выборов в Конгресс 3 ноября, при этом, напомню, вновь избранные конгрессмены вступят в полномочия только в январе.

Трампу невыгодно жестко атаковать Зеленского путем коррупционных или финансовых расследований до этого времени, - это может сильно ударить по самому президенту США.

А вот после января администрация Трампа может уже предпринять и юридическую, и медийную атаку на Зеленского. Для этого есть, например, гибридный вариант - признать Зеленского нелегитимным, перед этим обвинив в причастности к коррупционной схеме с деньгами из американского бюджета.

Думаю, Соединенные Штаты работают с частью команды Зеленского по его смещению, как это было в Венесуэле перед захватом Мадуро.

Человека, обвиненного в краже американских денег, согласно экстерриториальной юрисдикции законов США, американцы могут арестовать в любой стране.

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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