Убрать Зеленского: названы шесть сценариев против нелегитимного президента Украины

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Трамп не стал применять принятый Конгрессом «закон об адских санкциях», разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом*. Заключил с Россией сделку по дизельному топливу. И активно подталкивает Зеленского к проведению президентских выборов на Украине, называя главу киевского режима недоговороспособным.

Мы спросили экспертов, какие рычаги давления на Украину и нелегитимного президента остались у администрации Трампа - кроме замедления работы Starlink (Вашингтон, впрочем, утверждает, что ничего такого не было) и ограничения Киева в «импортных» разведданных.

ПРЕКРАТИТЬ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ

- В арсенале США есть такой механизм как прекращение поставок американского оружия, - говорит политолог Юрий Баранчик. - Как стало известно, министр войны Пит Хегсет уже несколько месяцев не подписывает новую поставку ракет для комплексов Patriot на Украину. В том числе отказывается согласовать тот момент, чтобы третьи страны поставили Киеву эти ракеты из собственных запасов.

Также у Соединенных Штатов есть антикоррупционные инструменты - проведение НАБУ (Национальным антикоррупционным бюро Украины) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратурой) расследований против членов команды Зеленского, как это уже и было.

ВВЕСТИ САНКЦИИ

- Согласен с тем, что запрет европейцам перепродавать американское оружие Украине стал бы очень сильным шагом Трампа, - замечает доцент Финансового университета Дмитрий Журавлев. - Но не менее важный рычаг - финансы. Почему бы для Украины не поставить полный запрет на переводы, выделение средств, инвестиции в долларах? Тогда от страны мало что останется.

Также вариант - арестовать украинские капиталы. Достаточно заблокировать зарубежные счета Зеленского - и он станет шелковым, а заодно припугнуть украинских чиновников и депутатов арестом их денег за рубежом. Тогда они сами сместят Зеленского, уверяя, что терпеть его не могли.

Запрет европейцам перепродавать американское оружие Украине стал бы очень сильным шагом Трампа Фото: REUTERS.

Возможна прямая политическая и финансовая поддержка американцами оппозиции на Украине. Придя к власти, Трамп разогнал USAID (Агентство США по международному развитию), специализирующееся на раскачивании режимов, но специалисты в Госдепе остались. Остались структуры, которые были бы готовы топить действующую киевскую власть. Сюда же стоит добавить образовательные программы, в рамках которых украинским студентам объясняли бы, что Зеленский и его команда - негодяи.

Наконец, запрет на поставку любых товаров - от компьютеров, телефонов до автозапчастей. Фактически перенаправить санкции на Украину.

ПОЙМАТЬ НА КОРРУПЦИИ

- Сегодня мы наблюдаем конфликт между администрацией Трампа и частью команды Зеленского. Не вся его команда настроена на конфликт с Белым домом. У них есть активы в Америке, у кого-то еще и американское гражданство, - рассуждает политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. - Все ждут, что накал этого конфликта произойдет после выборов в Конгресс 3 ноября, при этом, напомню, вновь избранные конгрессмены вступят в полномочия только в январе.

Трампу невыгодно жестко атаковать Зеленского путем коррупционных или финансовых расследований до этого времени, - это может сильно ударить по самому президенту США.

А вот после января администрация Трампа может уже предпринять и юридическую, и медийную атаку на Зеленского. Для этого есть, например, гибридный вариант - признать Зеленского нелегитимным, перед этим обвинив в причастности к коррупционной схеме с деньгами из американского бюджета.

Думаю, Соединенные Штаты работают с частью команды Зеленского по его смещению, как это было в Венесуэле перед захватом Мадуро.

Человека, обвиненного в краже американских денег, согласно экстерриториальной юрисдикции законов США, американцы могут арестовать в любой стране.

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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