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В мире20 октября 2026 14:00

В Италии из-за протестов водителей фур и фермеров начали пустеть полки магазинов

Владельцы большегрузов применяют тактику французских "Жёлтых жилетов"
Евгений СУЧКОВ
Водители фур в Неаполе перекрыли дорогу в знак протеста против высоких цен на топливо. Фото: Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Водители фур в Неаполе перекрыли дорогу в знак протеста против высоких цен на топливо. Фото: Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии на фоне массовых протестов водителей фур и фермеров, требующих снижения цен на дизельное топливо, начались перебои с поставками продуктов в крупные города. Чрезвычайная ситуация уже несколько дней наблюдается в Кампании, Калабрии, Апулии и на Сицилии. А со вторника начали редеть полки в Риме, Милане и Неаполе.

Сильнее всего ощущается недостаток скоропортящихся продуктов, в первую очередь "молочки" и рыбы, а также выращиваемых на юге страны сезонных овощей и фруктов: переца, баклажанов, столового винограда и помидоров. При этом крупным торговым сетям пока ещё удается избегать явного дефицита за счёт накопленных на складах запасов.

Сицилийские фермеры протестуют против высоких цен на бензин

Сицилийские фермеры протестуют против высоких цен на бензин

Фото: REUTERS.

Однако проблемы уже докатились и до оптовых баз. Так, в крупнейшем римском профильном логистическом центре - CAR (Centro Agroalimentare Roma) предупредили об отсутствии остатков дефицитных товаров и анонсировали скачок оптовых цен на ряд продукции с сегодняшнего дня. Так, сицилийские помидоры сортов Ciliegini и Piccadilly "взлетели" до 5-6 евро за килограмм, при том, что на полках магазинов их конечная цена ещё вчера не превышала 3-4 евро.

Тем временем, водители большегрузов начали применять тактику французских "Жёлтых жилетов". Они, координируя свои действия через локальные группы в соцсетях, перекрывают съезды с платных магистралей в сторону крупных городов. Каждый из них стоит на "аварийке" не более 20-30 минут, после чего его сменяет коллега, подъезжающий к точке заранее.

В Милане протесты против роста стоимости жизни в городе

В Милане протесты против роста стоимости жизни в городе

Фото: REUTERS.

Перенимают методы конспирации у французских "товарищей по борьбе" и участники городских протестов. Так, выяснилось, почему полиция не могла вычислить провокаторов в Милане, запустивших волну погромов в минувшие выходные.

Молодые "партизаны" использовали для активации аккаунтов в соцсетях анонимные мобильные номера, приобретенные за криптовалюту.

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