В Италии из-за протестов водителей фур и фермеров начали пустеть полки магазинов

Водители фур в Неаполе перекрыли дорогу в знак протеста против высоких цен на топливо. Фото: Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии на фоне массовых протестов водителей фур и фермеров, требующих снижения цен на дизельное топливо, начались перебои с поставками продуктов в крупные города. Чрезвычайная ситуация уже несколько дней наблюдается в Кампании, Калабрии, Апулии и на Сицилии. А со вторника начали редеть полки в Риме, Милане и Неаполе.

Сильнее всего ощущается недостаток скоропортящихся продуктов, в первую очередь "молочки" и рыбы, а также выращиваемых на юге страны сезонных овощей и фруктов: переца, баклажанов, столового винограда и помидоров. При этом крупным торговым сетям пока ещё удается избегать явного дефицита за счёт накопленных на складах запасов.

Сицилийские фермеры протестуют против высоких цен на бензин Фото: REUTERS.

Однако проблемы уже докатились и до оптовых баз. Так, в крупнейшем римском профильном логистическом центре - CAR (Centro Agroalimentare Roma) предупредили об отсутствии остатков дефицитных товаров и анонсировали скачок оптовых цен на ряд продукции с сегодняшнего дня. Так, сицилийские помидоры сортов Ciliegini и Piccadilly "взлетели" до 5-6 евро за килограмм, при том, что на полках магазинов их конечная цена ещё вчера не превышала 3-4 евро.

Тем временем, водители большегрузов начали применять тактику французских "Жёлтых жилетов". Они, координируя свои действия через локальные группы в соцсетях, перекрывают съезды с платных магистралей в сторону крупных городов. Каждый из них стоит на "аварийке" не более 20-30 минут, после чего его сменяет коллега, подъезжающий к точке заранее.

В Милане протесты против роста стоимости жизни в городе Фото: REUTERS.

Перенимают методы конспирации у французских "товарищей по борьбе" и участники городских протестов. Так, выяснилось, почему полиция не могла вычислить провокаторов в Милане, запустивших волну погромов в минувшие выходные.

Молодые "партизаны" использовали для активации аккаунтов в соцсетях анонимные мобильные номера, приобретенные за криптовалюту.

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