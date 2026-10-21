Мозг стареет уже с 30 лет: ученый назвал пять «золотых» привычек против деменции

Чем раньше мы начнем защищать мозг, тем дольше он будет работать. Фото: sasirin pamai/Shutterstock/Fotodom

Большинство людей начинает задумываться о своей о памяти и внимании только после 60-65 лет. А зря. Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН Алексей Москалев предупреждает: снижение когнитивных функций стартует гораздо раньше, иногда уже после 25-30 лет. Эксперт выступил на форуме «Когнитивные расстройства и продолжительность жизни».

- Это не пороговая модель, когда в один прекрасный день все резко портится. Это длительный процесс. И чем раньше мы начнем защищать мозг, тем дольше он будет работать, - пояснил Москалев.

Ученый подробно рассказал, что именно разрушает когнитивный резерв и что его поддерживает.

ВРАГИ МОЗГА

Сильно истощают мозг:

- Хронический стресс.

- Недосып и сбитый режим сна.

- Социальная изоляция (то есть дефицит общения с родными, друзьями, коллегами).

- Нарушения микробиома кишечника (больше всего микрофлора страдает из-за недостатка овощей и фруктов в питании, а также при злоупотреблении антибиотиками).

- Хроническое воспаление низкой интенсивности (его провоцируют инфекции, курение, алкоголь, загрязненный воздух и другие неблагоприятные факторы).

- Инсулинорезистентность (то есть снижение чувствительности клеток к гормону инсулину) и скачки сахара в крови (при нездоровом питании).

Особенно мощно бьет по центральной нервной системе нарушение оси «кишечник - мозг». Когда микробиота – сообщество полезных микроорганизмов в желудке и кишечнике - «изголодалась» по пищевым волокнам (клетчатке), она перестает вырабатывать полезные короткоцепочечные жирные кислоты, которые нужны нейронам.

ЧТО ДОКАЗАННО ПОМОГАЕТ ЗДОРОВЬЮ МОЗГА

1. Полезная еда.

Ягоды и какао (вещества флаванолы), крестоцветные овощи (изотиоцианаты), орехи и оливковое масло, жирная рыба (омега-3), бобовые и цельные злаки, зелень.

2. Регулярный глубокий сон.

Важнее даже не продолжительность, а регулярность, отмечает Москалев. Стабильные плюс-минус 30 минут отхода ко сну и подъема - и мозг работает заметно лучше. Социальный джетлаг (гуляния до утра в выходные) очень вреден.

3. Пищевые «окна».

10-12-часовой перерыв между ужином и завтраком позволяет организму вырабатывать кетоновые тела – своеобразное «альтернативное топливо» для мозга.

4. Социальные связи и цель в жизни.

Одиночество по силе удара по мозгу сравнимо с выкуриванием пачки сигарет в день. А наличие цели, творчества, обучения новому навыку (даже в 70 лет) создает мощный когнитивный резерв.

5. Движение, особенно танцы.

Танцы - это мультимодальная нагрузка: баланс, координация, музыка, общение. Такое сочетание делает танцы одним из самых эффективных занятий для мозга.

НА ЗАМЕТКУ

С 2024-2025 годов в программе госгарантий бесплатной медпомощи появились центры медицины здорового долголетия. Туда можно записаться уже с 18 лет. На первом этапе человек проходит простые опросники (память, сон, стресс, питание) и получает персональные рекомендации, напоминает эксперт. Если показатели начинают «проседать», подключают более глубокое обследование.

- Лечить развернутую болезнь Альцгеймера мы пока почти не умеем. А вот отсрочить ее на 10-15 лет - вполне реально, - считает Алексей Москалев.

Чем раньше вы начнете заботиться о мозге, тем дольше будете оставаться собой.

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