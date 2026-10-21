Вопрос дня: Как Старый свет докатился до такого и что будет дальше?

На протесты во Франции вышли 800 000 человек, за мародерство и насилие задержаны 3000. Фото: Jerome Gilles/NurPhoto/Getty Images

Светлана Журова, первый зампред комитета Госдумы по международной политике:

- Французы перманентно протестуют. Как только у них приближаются президентские выборы, начинается катавасия. Когда стали бунтовать лицеисты, появились заявления: это устроила Россия. Смешно! Во Франции падает уровень жизни, вместо дешевых энергоресурсов - бесконечные претензии к стране, которая их предоставляла. Если европейские политики будут вводит санкции и после них будет падать уровень жизни - ради чего вся эта демократия?

Владимир Суровцев, народный художник РФ, автор памятника летчикам «Нормандии-Неман»:

- Я своими глазами наблюдал, как всё шло к нынешним беспорядкам, потому что как раз недавно вернулся из Франции, где в городе Тиль установили памятник моей работы, посвященный советским партизанкам, которые бежали из плена и сражались во французском сопротивлении. Против его установки протестовали украинские «активисты» и местные радикалы – они себя называют то экологистами, то троцкистами. Эти же группировки засветились на нынешних протестах.

Но памятник все равно стоит. Из этого исходит мой прогноз: как бы бесы ни неистовствовали, Франция их переживет. А про тех, кто разбил бюст Марианны в Марселе, если кто и сохранит память, то только картотека полиции.

Малек Дудаков, политолог:

- Италия и Франция докатились прежде всего из-за невнимания к проблемам зумеров. Во Франции молодежная безработица – 21%, в Италии – 22%. Каждый пятый без работы. В Бангладеш и на Мадагаскаре зумеры в аналогичной ситуации добились отставки правительств. Во Франции они пока только жгут мусорные баки – но точно будут жечь их до президентских выборов в апреле.

- Андрей Богданов, кандидат в президенты России-2008, разработчик программы «12 шагов в Европу»:

- Французы вобрали в себя север Африки, не понимая, насколько разные взгляды у африканцев и европейцев. Мультикультурализм не сработал. Франция совершила ошибку в миграционной политике. И чем дальше, тем больше будет нарастать этот нарыв внутри общества. К власти придет Марин Ле Пен — и политический вектор изменится. Другие страны Старого Света тоже возглавят правые. Европе придется вернуться к вечным ценностям: вера в Бога, понятия мужчины и женщины, стремление к знаниям, а не к разрушению.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований:

- Францию к нынешнему плачевному положению докатила евробюрократия. Макрон усилил проблемы, ликвидировав атомную генерацию, которая была сильным конкурентным преимуществом страны. Добавила проблем реформа полиции — по сути ликвидирована традиционная участковая система, а новая система по типу американских рейнджеров привела к росту полицейского беззакония. Французы устали от всего этого. Уличные протесты — часть их многовековой политической культуры. Но если прежде жгли и крушили, то теперь демонстранты, среди которых много «новых французов», еще и активно грабят магазины.

Елена Чудинова, писатель, автор «Мечети Парижской богоматери»:

- Французы, как никто в Европе, любят манифестировать. Когда учитель пошел в поликлинику, и его не подменяют - это для них повод выйти на улицу всей страной. Но это не повод самозабвенно и сладострастно сжигать машины и магазины. Французы не заметили, как произошла перемена. Раньше побуянили - и разошлись. А сейчас в их ряды вливаются специально обученные молодые люди из пригородов, которые к образованию не имеют никакого отношения. Глава МИД ультраправых обвинил - это смешно. Правые не ходят вместе с арабами. Но никто это слово ни разу в Париже не произнес. Все идет к тому, что было описано в «Мечети Парижской богоматери» 20 с лишним лет назад (роман-антиутопия, в котором Франция оказывается под контролем исламистов, собор Нотр-Дам превращен в мечеть. - Ред.).

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туроператоров:

- Протесты не снижают спрос у туристов и не создают угрозы безопасности. Власти Франции реагируют соответствующе, а туроператоры оперативно меняют программы, если требуется. Но путешественникам точно следует заранее, минимум за 1,5-2 месяца, подавать документы на визу и учитывать возможные изменения авиарейсов. Переориентироваться на другие страны из-за протестов не нужно: Франция, Италия и Испания остаются лидерами по запросам и выданным визам.

Вера Ганзя, экс-депутат Госдумы:

- Нынешняя ситуация может привести к смене власти во Франции. Если сначала требования были только экономические, то теперь они стали и политическими. Люди требуют отставки президента.

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