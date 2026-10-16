УАЗ «Патриот» сравнили с Tank 300: почему Верховный суд отменил решения по делу

ВС РФ запретил рассчитывать убытки за неисправный УАЗ «Патриот» по цене Tank 300. Petr Smagin / Shutterstock.com / Fotodom

Верховный суд России разъяснил, что при определении размера компенсации за неисправный автомобиль нельзя без дополнительных оснований ориентироваться на цену другой модели, даже если она сопоставима с ним по техническим параметрам. Об этом 16 октября сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Поводом для разбирательства стал спор покупательницы внедорожника УАЗ «Патриот» с производителем. В течение гарантийного периода владелица машины неоднократно обращалась в сервис из-за заводских дефектов. В общей сложности ремонтные работы лишили ее возможности пользоваться автомобилем более 30 дней. Суд посчитал это достаточным основанием для расторжения договора купли-продажи и обязал производителя выплатить стоимость машины, компенсировать разницу в цене и уплатить штраф.

Поскольку соответствующую версию «Патриота» сняли с производства, суд определил разницу в стоимости на основании цены китайского внедорожника Tank 300. Его признали наиболее близким аналогом по техническим характеристикам и потребительским качествам. Однако возражения ответчика, указывавшего на различия между автомобилями по классу и ценовому сегменту, суды первой и апелляционной инстанций отклонили.

Верховный суд РФ пришел к выводу, что предыдущие судебные инстанции не установили фактический размер причиненных убытков. По позиции высшей судебной инстанции, одного лишь сходства технических характеристик недостаточно, чтобы считать товары аналогичными. При сравнении необходимо принимать во внимание их назначение, особенности эксплуатации и качественные характеристики.

Кроме того, если идентичный товар больше не представлен на рынке, при подборе замены следует в первую очередь рассматривать продукцию того же изготовителя. Стоимость нового автомобиля соответствующих марки, модели и года выпуска допускается определить с помощью экспертного исследования, даже когда такой машины нет в продаже.

Верховный суд также подчеркнул, что компенсация убытков должна обеспечивать восстановление нарушенных прав потребителя и одновременно учитывать интересы обеих сторон. При этом выплаты не должны становиться источником необоснованного обогащения.

По итогам рассмотрения жалобы ВС РФ отменил все ранее принятые судебные акты и направил дело на повторное рассмотрение.

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