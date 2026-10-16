ДВС остались за бортом: WardsAuto назвал лучшие силовые установки 2026 года

Классический ДВС впервые в истории не попал в топ-10 лучших моторов. chorche de prigo / Shutterstock.com / Fotodom

Американское отраслевое издание WardsAuto представило ежегодный список десяти лучших силовых установок 2026 года. Для определения победителей эксперты испытали 26 претендентов, после чего отобрали финальную десятку. Итоги оказались беспрецедентными за всю историю существования премии.

Впервые в рейтинге не нашлось места ни одному традиционному двигателю внутреннего сгорания. Все десять отмеченных силовых агрегатов имеют электрическую составляющую, хотя и различаются по типу конструкции.

Четыре награды получили установки, которыми оснащаются полностью электрические автомобили. Еще четыре места заняли обычные гибриды HEV, не требующие подключения к внешнему источнику питания. В эту группу вошли Chevrolet Corvette ZR1X, Hyundai Palisade, Nissan Rogue и Porsche 911 GTS.

Две оставшиеся позиции достались подключаемым гибридам PHEV. Речь идет о BMW M5 Touring и Toyota RAV4 GR Sport, силовые установки которых позволяют подзаряжать аккумулятор от внешней электросети.

При этом автомобили с классическими ДВС также участвовали в отборе, однако их число оказалось небольшим. В первоначальный список из 26 кандидатов вошли всего пять таких моделей: Chevrolet Corvette, Ram 1500 TRX, Dodge Charger, Infiniti QX65 и Volkswagen Atlas. Ни одна из них не попала в итоговую десятку.

В WardsAuto считают результаты рейтинга отражением серьезных изменений, происходящих в автомобильной промышленности. По оценке специалистов издания, гибридные технологии уже вышли за пределы узкого сегмента рынка и стали привычной частью модельных линеек автопроизводителей.

Еще один вывод экспертов заключается в том, что электрификация охватывает практически все категории автомобилей. Такие технологии применяются как в компактных кроссоверах, так и в высокопроизводительных суперкарах, что свидетельствует о расширении их роли в современном автомобилестроении.

Ранее сайт KP.RU писал о повышении прозрачности сделок, о способах снизить число нарушений, о новом китайском пикапе.