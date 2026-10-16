Jetour меняет вывески: какие кроссоверы появятся в России до конца года

Новый бренд Votour готовится к запуску продаж в России на базе моделей Jetour. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Дилерские центры Jetour в России начали менять оформление фасадов, размещая на зданиях логотипы нового автомобильного бренда Votour. Это может свидетельствовать о приближении старта продаж машин под новой маркой. Об изменениях сообщило издание «За рулем».

Одну из таких вывесок обнаружили в Челябинске, на здании дилерского центра Jetour. При этом название Votour появлялось и раньше — в документах, связанных с сертификацией автомобилей. В частности, кроссовер Jetour T1 фигурировал как Votour T10, внедорожник Jetour G700 — как Votour R700, а модель Soueast S06 также упоминалась под новым брендом.

Ожидается, что первой линейку Votour представят два кроссовера — V5 и V6. Предполагается, что технической основой V5 станет Jetour Dashing, тогда как V6 будет построен на платформе Soueast S06. Выпуск автомобилей планируют наладить на предприятии холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, машины начнут поступать к дилерам в октябре-ноябре 2026 года.

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