Анита Цой боится за Ваню Дмитриенко: юный артист рискует сойти с ума от денег

Цой дала молодому коллеге важный совет Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российская певица Анита Цой пожелала молодому исполнителю Ване Дмитриенко не «присесть на звездной короне» и продолжать развиваться, несмотря на популярность и высокие заработки. С таким заявлением артистка выступила на концерте «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет», где побывал корреспондент KP.RU.

Во время беседы с журналистами певицу попросили оценить новое поколение российских исполнителей. Цой призналась, что с интересом следит за молодыми талантами. Особенно ей нравится творчество Вани Дмитриенко, от которого артистка ждет новых ярких достижений.

Анита Цой рассказала, чего желает Ване Дмитриенко

«Как ни странно, можете меня ругать, но Ваня Дмитриенко, мне кажется, еще не все сказал. Мы ждем от него вау-эффекта. Надеюсь, что он продолжит именно в этом же ключе. Главное, что молодость его не подкачала, потому что он уже многое испытал», — рассказала певица.

При этом Цой дала молодому коллеге важный совет. По ее мнению, даже на вершине популярности артисту нельзя терять интерес к творчеству и довольствоваться уже достигнутым.

«Пока у него все идет хорошо, все нормально. Главное, чтобы запал не пропал, чтобы его творческое [начало] ни в коем случае не покинуло, и чтобы он не присел на звездной короне и на бабках, которые еще зарабатывает. Надо двигаться дальше. Артист должен быть голодным всегда», — подчеркнула исполнительница.

Тогда же Анита Цой отметила, что хотела бы видеть дальнейшие успехи не только начинающих музыкантов, но и тех, кто уже давно выступает на сцене. В качестве примера она привела Диму Билана и Сергея Лазарева.

«Мне очень хочется, чтобы артисты младше меня, такие как Дима Билан, Лазарев и так далее, продолжали двигаться вперед, ни в коем случае не сдавали позиции. И хочется, чтобы молодые выходили, но тарелок на всех может не хватить», — объяснила певица.

При этом сама Цой не собирается покидать сцену. Она продолжает заниматься музыкой, ездить на гастроли и делиться опытом с молодыми исполнителями. Причем теперь артистка помогает им осваивать в том числе современные технологии.

«Еще плюс обучаю молодежь теперь, как работать со всеми новыми музыкальными нашими историями, включая искусственный интеллект», — рассказала исполнительница.

Отдельно Цой поблагодарила телеканал МУЗ-ТВ за признание ее заслуг. Певица призналась, что получение почетной награды стало для нее приятным событием. А на вопрос о том, что сегодня помогает артистам попадать в сердца слушателей, ответила коротко: «Искренность».

Ранее Ваня Дмитриенко получил сразу две награды на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение». Молодого артиста признали лучшим исполнителем года, а его совместная композиция «Силуэт» с Анной Пересильд победила в номинации «Лучший дуэт». На церемонии также отметили достижения Zivert, Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова. Последний удостоился награды в категории «Ренессанс года».

В августе Ваня Дмитриенко установил рекорд, став самым молодым артистом, собравшим стадион «Лужники» в Москве. На выступление 20-летнего певца пришли около 70 тысяч зрителей. После завершения концерта ему вручили специальный диплом, подтверждающий достижение. Одним из самых трогательных моментов вечера стало появление на сцене сестры исполнителя Леры, которой он подарил букет пионов.

Между тем летом этого года концертный промоутер Сергей Лавров раскрыл заработки Вани Дмитриенко на частных мероприятиях. По его словам, за одно выступление на корпоративе молодой исполнитель получает около 10 миллионов рублей. Сопоставимый гонорар запрашивает и Егор Крид. При этом эксперт подчеркнул, что Дмитриенко теперь важно сохранить не только качество своего творчества, но и трезвый взгляд на собственную популярность.