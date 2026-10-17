Металлургии Украины не дают ожить. Фото: REUTERS.

Около половины пятого утра украинские мониторинговые каналы сообщили о пусках «Калибров», Воздушные силы ВСУ — о ракетах со стороны Херсонщины, следом пошла баллистика. Американцы продолжают предупреждать. Местные каналы насчитали около 24 ракет за 20 минут — по Кривому Рогу и Запорожью разом.

Разбор ударов по Украине 17 октября 2026 года

В Кривом Роге глава Днепропетровской военной администрации Александр Ганжа признал удар по «промышленному предприятию». Название он не произнёс. Но под описание Минобороны России подходит один объект — «АрселорМиттал Кривой Рог», крупнейший комбинат страны.

Неделю назад владельцы объявили о холодной остановке: первичное производство уже стоит, ещё два месяца уйдёт на консервацию. Комбинат готовили переждать конфликт. Теперь законсервировать там, похоже, будет нечего.

Ещё одна цель, «Запорожсталь» Ахметова, стоит с 11 августа. По словам операционного директора «Метинвеста» Александра Мироненко, с тех пор по заводу выпустили 17 ракет. Одну доменную печь всё-таки разожгли — она продержалась10 часов, до следующего прилёта.

Сегодняшний удар из той же серии: заводу не дают ожить.

«Запорожтрансформатор» — самая показательная цель ночи. Завод делает силовые трансформаторы на 220–750 кВ. Проще говоря, сердце подстанции: огромный бак с маслом, который понижает напряжение магистрали до того, что можно раздать городу. Сгорел — подстанция мертва. А новый делают месяцами.

Ровно такие «Укрэнерго» ставит взамен выбитых. По данным Минобороны, с 2022 года заводом управляет украинское военное ведомство.

Житомир — начало ночи. Около 22:30 с севера зашёл реактивный дрон, и после взрывов часть города и несколько сёл остались без света и воды. К 23:09 подачу частично вернули, жителей попросили не включать мощные приборы. Российские мониторинговые ресурсы называют цель — подстанцию 330 кВ «Житомирская», горел трансформатор. По версии Минобороны, через неё идёт переток в центр с запада, где ещё есть генерация.

За 6,5 часа до взрывов бывший мэр Сергей Сухомлин, экс-глава Агентства по восстановлению, хвалился в интервью: большая подстанция в Житомире пережила прямое попадание и работает.

В релиз не попала Винница, но утром мэр Сергей Моргунов сообщил: город без электричества, трамваи и троллейбусы стоят, критическая инфраструктура на резервном питании. Пропадёт интернет — слушайте радио.

Итог за сутки «Укрэнерго» дало заранее: ограничения мощности для промышленности во всех регионах и почасовые отключения для населения в части областей, от одной до двух с половиной очередей. В переводе на человеческий — от четырёх до десяти часов без света в день.

Чинить сеть Украине теперь предстоит без своей стали и, если данные Минобороны подтвердятся, без своих трансформаторов. Остаётся импорт, а очередь за ним длиннее любого графика отключений.

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