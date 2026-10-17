Зеленскому уже сейчас пора ходить и оглядываться Фото: REUTERS.

Пока украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский мыкался по «лондонам и брюсселям», на Украине озвучили очередную зраду. Речь не про потерянное ВСУ Доброполье, эту потерю в Киеве признают разве что через месяц, а то и полтора. Новая зрада касается лично «просроченного» и является предательством и изменой именно по отношению к нему.

Депутат Верховной рады Анна Скороход, бывшая членом фракции «Слуг народа» в парламенте, но изгнанная из нее за несогласие с «линией партии», озвучила тот факт, что один из главных страхов Зеленского не является безосновательным.

- Владимир Александрович, вас хотят поменять ближайшие люди в вашем окружении. Не те, на кого вы думаете, а очень близкие к вам люди, они действительно хотят вас поменять, - заявила Скороход, а после, в ответ на вопрос, почему «просроченного» хотят заменить на другую фигуру, она ответила, что эти люди считают, что «лучше быть покровителем, чем под покровительством».

Депутат Верховной рады Анна Скороход. Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Понятно, что при такой формулировке речь может идти не о каких-то выборах или более-менее демократической процедуре смены власти, а только и исключительно о перевороте. Причем, скорее всего, о дворцовом перевороте, потому что на масштабное восстание с выходом на тот же Майдан у стоящих за идеей смены Зеленского нет ни времени, ни лишних денег, а малейшее поползновение в эту сторону «просрочка» потопит в крови. Только дворцовый переворот может дать его участникам шансы на успех, а при дворцовом перевороте, как свидетельствует не только российская, а и вся мировая история, свергаемая персона редко выживает. Впрочем, заговорщики могут и в расчете на мир, какие-то ништяки, но, главное - на прощение собственных грехов выдать Зеленского врагам. И это было бы лучшим выходом для «просрочки», потому что сохранило бы ему жизнь.

Сама Скороход сейчас под следствием, ее обвиняют в коррупционном преступлении, и потому никаких симпатий к Зеленскому и его режиму она не испытывает. Впрочем, это не основание, сейчас на Украине любого человека, занимающего какой угодно пост, можно смело «принимать» за коррупцию, тем более, депутата парламента. Но ее предупреждение «просрочке» имеет прямую и непосредственную связь со вчерашним саммитом Евросоюза. После него «заговорщики» могут реально активизировать свои усилия.

А все дело в том, что «просроченный» потерпел на нем неудачу. Ему не дали денег и даже не пообещали их. Система устройства власти на Украине и сама ситуация там сейчас таковы, что крупные доходы расставленные на постах у кормушек люди могут получать только от государства. Та же система поборов, практикуемая ТЦК, имеет столько участников, что на самый верх доходят только, грубо говоря, крохи. А вот государственные расходы на производство вооружений, распределение средств на их закупку и прочие тендеры — это гарантированное бабло. Которое «осваивать» еще и безопасно, если вовремя делиться, с кем надобно. А реальные деньги на Украине сейчас только те, что выделяют союзники из Европы.

Зеленский устраивал свою команду подельников до тех пор, пока обеспечивал приток денег, которые можно было распиливать и красть. Как только финансовый поток из Европы иссяк, «просрочка» моментально превратился из гаранта получателя средств в балласт. Да еще такой, что забирал себе львиную долю от «осваиваемого». А такой «скрипач», простите, бывший комик им уже не нужен. Первый «звонок» прозвучал, когда в ответ на просьбу выделить дополнительную помощь для перекрытия дыры в оборонном бюджете в 27 млрд. евро в Евросоюзе посоветовали Зеленскому пересчитать все снова и правильно. Второй прозвенел вчера в Брюсселе, когда в ответ на просьбу о дополнительных 70 миллиардах Европа пообещала рассмотреть этот вопрос как-нибудь попозже.

Так что Зеленскому уже сейчас пора ходить и оглядываться. Его «команда» может предать его в любой момент. А во главе заговора может стоять кто угодно. Благо сам Зеленский предавал их оптом и в розницу. Тот же экс-глава Офиса президента Ермак, например, глава фракции «Слуга народа» в Раде Арахамия или экс-министр обороны Федоров. Да мало ли обиженных Зеленским? Но для нас это, если переворот произойдет и удастся, ничего не меняет. Потому что цели СВО должны быть достигнуты.

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