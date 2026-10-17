Какие электромобили медленнее теряют в цене: названы модели с высокой остаточной стоимостью

Самые ликвидные электрокары. Robert Way / Shutterstock.com / Fotodom

Китайская ассоциация автомобильных дилеров CPCA совместно с платформой Jingzhengu, специализирующейся на оценке машин с пробегом, составила рейтинг электромобилей, лучше остальных сохраняющих свою стоимость на вторичном рынке.

Исследование основано на данных за сентябрь 2026 года. Эксперты проанализировали остаточную стоимость автомобилей спустя один и три года эксплуатации.

В категории электромобилей возрастом около года первое место досталось кроссоверу Xiaomi YU7. Через 12 месяцев после покупки он сохраняет 82,5% своей первоначальной цены. На второй позиции расположился минивэн Li Mega, показатель которого составил 78,1%. Замыкает тройку Nio ES8 с результатом 77,5%.

В сегменте машин после трех лет эксплуатации лидирующие позиции полностью заняли электрокары Tesla. Лучший результат продемонстрировала Model 3: ее остаточная стоимость достигает 61,4% от цены нового автомобиля. Следом идут Model X, сохраняющая 59,5% первоначальной стоимости, и Model Y с показателем 53,9%.

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