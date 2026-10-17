Министерство иностранных дел Украины ввело специальные сертификаты сохранения украинской национальной идентичности «Настоящий украинец» для детей младше 16 лет Фото: EAST NEWS.

Украинские власти не перестают предпринимать активные усилия по продолжению оболванивания населения, в частности, детей, в том числе и тех, которые были вывезены за границу родителями и продолжают проживать за пределами Украины. Специально для них Министерство иностранных дел Украины ввело специальные сертификаты сохранения украинской национальной идентичности «Настоящий украинец» для детей младше 16 лет, проживающих за рубежом. Ведомство пана Андрия Сибиги выпустило специальную инструкцию о том, кто и как должен определять для детей этот статус.

О важности этой инициативы для бандеровского режима говорит тот факт, что решение о выдаче сертификата принимает не какой-то клерк, а руководитель украинского дипломатического представительства за рубежом. То есть непосредственно сам посол. И это решение он принимает на основании обращение одного из трех ответственных лиц, определенных в специальной инструкции - руководителя общественной организации, культурно-образовательного центра или украинской школы.

МИД Украины создал сертификат «настоящего украинца» для детей Фото: EAST NEWS.

Разработана и система критериев для определения «настоящего украинца» среди детей диаспоры — ребенок должен участвовать в «мероприятиях украинской диаспоры, субботних и воскресных школах, концертах украинской песни и поэзии, творческих конкурсах, соревнованиях и олимпиадах по украиноведческим дисциплинам». Причем не на разовой основе, а постоянно или хотя бы периодически. Отдельной строкой идет поощрение за участие в идеологически окрашенных мероприятиях - «проектах национально-патриотического воспитания, праздновании государственных и памятных дат, а также в мероприятиях по сохранению исторической памяти, посвященных деятелям украинской истории, науки и культуры».

Как утверждают в ведомстве пана Сибиги, «новая система будет стимулировать детей и родителей активнее участвовать в культурной жизни украинских общин за рубежом. Сертификат должен стать формой признания такой деятельности и помогать несовершеннолетним чувствовать себя частью украинского общества».

Однако, с учетом того, какая история преподается сейчас детям на Украине, кого там официально посвятили в герои, и какая историческая память является единственно верной для правящего режима, нетрудно понять, что вся эта система поощрения сертификатами «настоящих украинцев» призвана воспитать новое поколение бандеровцев, которые могли бы ускользнуть от торжествующей на Украине человеконенавистнической идеологии, оказавшись за рубежом.

Самое интересное, что сам сертификат «Настоящего украинца» не дает его обладателю никаких привилегий, льгот или дополнительных прав. У Сибиги явно рассчитывают на то, что чем дальше украинцы находятся от своей страны, тем большими патриотами они обычно стараются себя проявить. А потому и родители детей будут стимулировать своих отпрысков участвовать в этой программе, поскольку это является дополнительным шансом заверить власти в Киеве в своей лояльности бандеровской власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Освобожденные города, ответы на украинские удары и создание зоны безопасности: Владимир Путин заслушал доклады о ситуации в зоне СВО

«Крохотный обломок государства»: политолог из Канады допустила потерю Украиной Одессы

Зеленский шокировал участников саммита ЕС в Брюсселе: что наговорил "просроченный"

ВСУ хотели оборонять Доброполье 5 лет, город пал за 2 месяца: как наши войска выдавили врага из последнего узла обороны Славянско-Краматорской агломерации

Трамп заморозил «адские санкции» против России: президент США одним указом довёл Европу до истерики

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Просроченному вынесли приговор: Трамп заявил, что мирная сделка по Украине пройдет без Зеленского