Китай может сократить поставки гибридных авто в страны ЕС: европейским компаниям все сложнее конкурировать

экспорт обычных гибридов и подзаряжаемых моделей PHEV из Китая в ЕС может снизиться более чем наполовину Фото: REUTERS.

Китай и Евросоюз обсуждают возможность сократить поставки китайских гибридных автомобилей в Европу более чем в два раза. Соответствующие переговоры состоялись 9 октября в Пекине. В них приняли участие еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, глава Министерства коммерции КНР Ван Вэньтао и вице-премьер Китая Хэ Лифэн.

По словам Шефчовича, экспорт обычных гибридов и подзаряжаемых моделей PHEV из Китая в ЕС может снизиться более чем наполовину. Ранее СМИ сообщали, что стороны обсуждают сокращение объемов поставок вдвое на протяжении четырех лет. При этом представитель Еврокомиссии не стал уточнять, какие именно условия предусмотрены достигнутыми договоренностями.

В европейских структурах предполагают, что при определении допустимых объемов импорта могут использоваться прогнозы поставок за 2025 год. В ходе обсуждений фигурировали показатели от 600 тыс. до 800 тыс. автомобилей, однако подтверждения того, что этот диапазон войдет в окончательное соглашение, пока нет. Неясно и то, каким способом планируется регулировать экспорт: посредством добровольных ограничений со стороны китайских автопроизводителей, введения квот или применения других инструментов.

Необходимость переговоров связана с быстрым укреплением позиций китайских брендов на европейском рынке гибридных машин. В июле из КНР в страны Евросоюза импортировали около 50 тыс. гибридных легковых автомобилей. Для сравнения, за аналогичный месяц предыдущего года этот показатель составлял 19 тыс. единиц.

Согласно статистике ACEA, в первом полугодии китайские производители обеспечили 14% продаж гибридных автомобилей в Европе и 25% сегмента подключаемых гибридов PHEV. В 2024 году доля китайских марок в обеих категориях находилась на уровне 2%. Рост поставок произошел после того, как в конце октября 2024 года Евросоюз ввел дополнительные пошлины на электромобили китайского производства. Помимо стандартного импортного тарифа в размере 10%, для некоторых компаний ставки достигают 35,3%. На обычные гибриды и подзаряжаемые модели эти ограничения пока не распространяются. Поэтому Еврокомиссия изучала возможность введения дополнительных защитных механизмов, включая тарифные квоты.

Как сообщает издание Auto, Motor und Sport, подробности договоренностей Пекина и Брюсселя на данный момент не обнародованы. В Еврокомиссии также отмечали, что рассматриваемые меры пока находятся на стадии проработки и не получили окончательного утверждения.

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