Зеленский давно мечтает свалить мэра-боксера. Фото: Global Look Press\Kay Nietfeld

Все последние дни в Киеве очень интенсивно искали по Сети участников уличной акции протеста, обещая кандидатам выплаты в 700 гривен за день. Цели акции, как и главная мишень, в объявлениях не раскрывались, хотя активность проявляли, по большей части, каналы, связанные особыми отношениями с Банковой, то есть с командой украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского. Но сегодня все прояснилось, и тайна Полишинеля перестала быть таковой — у здания мэрии Киева собрались участники, вышедшие туда как раз за эти самые 700 гривен.

Несмотря на «щедрые» обещания, народу собралось, на первый взгляд, около тысячи человек. Зато относительная немногочисленность участников с лихвой компенсировалась их активностью. Они пели песни и требовали от мэра Киева Виталия «златоуста» Кличко ухода в отставку.

«Кличко на нары!», «Отставка!», «Пора в отставку!», «Кличко, тобi пора», просто одно слово «Пора» и даже самодельный плакат с написанным от руки кривыми буквами словом, обозначающим половой орган. Весь спектр мнений и интеллектуальный потенциал протестующих, вернее, тех, кто их направлял, был собран в этих самодельных плакатах, нарисованных на листах картона из-под упаковочных ящиков. И тут прослеживалась явная эстафета и смыслов, и подручных средств с участниками мини-майданов, выходивших в прошлом году протестовать против попытки урезания полномочий антикоррупционных украинских структур НАБУ и САП, предпринятой украинским парламентом по инициативе «просрочки» Зеленского.

Kоманда Зеленского хочет поставить на место мэра "мясника" Фото: REUTERS.

Собственно, ничего особо нового и даже сюрприза в этом нет. Зеленский давно мечтает свалить мэра-боксера и поставить на главный пост в столице страны своего верного человека. Он даже уже провел ряд встреч с кандидатами на эту должность, но, по слухам, остановил свой выбор на бывшем главе СБУ Василе Малюке*, носящем красноречивое прозвище «мясник». На днях Кличко был вызван даже в Верховную раду, но не стал покорно слушать обвинения от клакеров из клоаки «Слуга народа», а сам предпринял ответную атаку, на весь мир, обвинив Зеленского и его команду в коррупции, уничтожающей страну.

Правда, справедливости ради, стоит признать, что страну они разваливали оба — каждый на своем уровне некомпетентности. Впрочем, отвечать им придется потом, а сейчас Кличко готовит ответный ход — собирает своих сторонников на аналогичную акцию протеста, направленную на этот раз уже на Зеленского и его подельников. И в этом случае также идет вербовка за деньги, пусть и не так явно.

Бывший глава СБУ Василль Малюк*

Интересно в этой ситуации, будет ли полиция вести себя столь же лояльно по отношению к участникам акции против Зеленского, насколько она была лояльна сегодня к борцам с Кличко? Ведь при военном положении массовые акции запрещены. Пожелать же в этой ситуации обеим сторонам можно только одно — СДД, сожрите друг друга!

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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