Яркий трюк: BYD Bao 8 проехал на трех колесах по оживленной улице

Необычный маневр выполнялся на обычной городской дороге, а не на специализированном испытательном полигоне

В китайских соцсетях распространяется видеозапись, на которой внедорожник BYD Fang Cheng Bao Bao 8, известный за пределами Китая как Denza B8, движется по оживленной городской улице, опираясь только на три колеса. Особое внимание привлекает переднее левое колесо: оно поднято над дорогой, а на нем закреплено желто-красное металлическое устройство, сообщает CarNewsChina.

По обстановке на кадрах можно предположить, что съемка велась в городе Цзиньшань. В объектив попали торговые витрины, припаркованные машины, движущийся транспорт и пешеходы. Это указывает на то, что необычный маневр выполнялся на обычной городской дороге, а не на специализированном испытательном полигоне.

Происходящее напоминает демонстрацию гидравлической подвески DiSus-P Ultra, которую компания BYD провела в мае 2026 года. Во время испытаний производитель показал версию Fang Cheng Bao Bao 8 Flash Charge Edition: автомобиль приподнял одно из колес и продолжил движение, используя оставшиеся три. Однако на этот раз аналогичная ситуация, судя по видеозаписи, возникла непосредственно в городской среде.

Технология DiSus-P Ultra предусматривает независимую регулировку положения каждого колеса. Согласно характеристикам, опубликованным производителем, подвеска позволяет изменять высоту в пределах 200 мм, поднимать отдельное колесо на 300 мм и развивать подъемное усилие примерно в девять метрических тонн.

При этом езда на трех колесах не предназначена для повседневного использования. Такой режим считается аварийным, а допустимая скорость ограничена 15 км/ч. Функция может пригодиться, например, при необходимости заменить проколотое колесо без домкрата или аккуратно преодолеть труднопроходимый участок бездорожья.

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