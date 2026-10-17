Кто вне конкуренции, а кто удивил: какие марки захватили регионы РФ

Популярность машин по регионам РФ. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

По результатам января — сентября 2026 года на российском рынке новых легковых автомобилей выделились шесть брендов, занявших первые места по продажам в разных регионах страны. Региональную статистику представил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Безусловным лидером стала Lada: отечественная марка показала лучший результат в 69 субъектах РФ, в том числе на новых территориях. Особенно сильные позиции бренд занимает в Поволжье и на Урале. Кроме того, Lada заметно опережает конкурентов в Центральной России, южных и северных регионах.

Вторую позицию по охвату регионов занял Haval, который оказался наиболее востребованной маркой в десяти субъектах. В их число вошли три крупнейших автомобильных рынка страны — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Toyota получила преимущество над другими производителями в четырех регионах. Речь идет о Чеченской Республике, Сахалинской и Магаданской областях, а также Камчатском крае. Еще один японский бренд, Honda, опередил конкурентов, включая Toyota, в Приморском и Хабаровском краях.

Отечественная марка Tenet также смогла быстро закрепиться на региональных рынках. По итогам девяти месяцев она вышла на первое место в двух сибирских субъектах — Новосибирской и Иркутской областях.

Неожиданный результат показал Belgee в Еврейской автономной области. Несмотря на скромный объем рынка, где за девять месяцев реализовали всего 184 новых автомобиля всех марок, белорусский бренд с китайскими корнями сумел занять лидирующую позицию. На его долю пришлось 48 проданных машин, или почти 27% от общего количества. Такой результат позволил Belgee войти в число марок, лидирующих по продажам новых автомобилей в отдельных регионах России.

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