Volkswagen Amarok вернулся в Россию: сколько стоит совместное с Ford детище

Амарок второго поколения продается в РФ. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

Пикап Volkswagen Amarok второго поколения доступен на российском рынке. Как выяснили «Автоновости дня», минимальная стоимость автомобиля немецкой сборки составляет 7 990 000 рублей — именно за такую сумму его предлагают на одном из сайтов объявлений.

Самый доступный вариант из наличия обнаружен в Ростове-на-Дону. Речь идет о Volkswagen Amarok 2025 года с бензиновым турбодвигателем Ford EcoBoost объемом 2,3 литра. Мотор развивает 302 л. с. и 420 Нм крутящего момента, работая в паре с классической 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон с места до 100 км/ч занимает 8,8 секунды. Пикап оборудован системой полного привода 4Motion и механической блокировкой межосевого дифференциала.

По информации продавца, автомобиль представлен в максимальной комплектации. В число доступного для Amarok оснащения входят кожаное многофункциональное рулевое колесо, матричная оптика IQ.Light на светодиодах и адаптивный круиз-контроль. Также предусмотрены запуск двигателя кнопкой, бесключевой доступ в салон, электрические стеклоподъемники на всех дверях, складывающиеся с помощью электропривода и обогреваемые зеркала.

Комфорт водителя и пассажиров обеспечивают сиденья с подогревом и электрическими регулировками, а также двухзонный климат-контроль. За мультимедийные возможности отвечает система с сенсорным экраном диагональю 12 дюймов и встроенной навигацией. В оснащение также входят цифровая приборная панель, акустика премиального уровня Harman Kardon и несколько разъемов USB.

Электронные помощники включают систему экстренного торможения BAS/EBD, систему стабилизации ESP, предупреждение о непреднамеренном пересечении разметки и функцию удержания автомобиля в полосе. Кроме того, предусмотрен контроль давления в шинах.

У того же ростовского продавца есть еще один бензиновый Amarok аналогичного исполнения, отличающийся цветом кузова. Его цена составляет 8 100 000 рублей.

Остальные выставленные на продажу экземпляры второго поколения оснащены дизельными двигателями Ford Powerstroke. Это трехлитровый V6 мощностью 241 л. с. с максимальным крутящим моментом 600 Нм. В качестве трансмиссии используется тот же 10-ступенчатый автомат.

В Сочи дизельный Volkswagen Amarok можно приобрести из наличия за 8 270 000 рублей. В Москве цены зависят от способа покупки: при заказе автомобиля придется заплатить не менее 8 700 000 рублей, тогда как за экземпляр, уже находящийся у продавца, просят 11 200 000 рублей.

Заказать дизельную модификацию с трехлитровым мотором можно также во Владивостоке и Самаре. С учетом всех расходов стоимость пикапа в этих городах начинается с 8 900 000 и 9 670 000 рублей соответственно. В подмосковных Химках цена на немецкий автомобиль достигает 13 000 000 рублей.

Amarok второго поколения создан на одной платформе с Ford Ranger, поэтому модели представляют собой совместную разработку Volkswagen и Ford. У них унифицированы основные технические компоненты, включая рамное шасси, подвеску с независимой многорычажной конструкцией сзади, силовую структуру кабины, дверные каркасы, стекла, наружные зеркала и дверные ручки.

Максимальная грузоподъемность Volkswagen Amarok составляет 1 200 кг. Первое поколение пикапа официально продавалось в России более десяти лет, тогда как автомобили второй генерации теперь поступают на рынок благодаря поставкам из-за рубежа.

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