Украинские пограничники в погоне за уклонистом заплыли в Молдавию: их гнали в шею русским матом и заодно завели уголовное дело

Мужчина переплыл пограничный Днестр

Потрясающая для нас и совершенно обычная для Украины история разыгралась, как засвидетельствовала полицейская хроника в Молдавии 15-го октября в районе 15 часов пополудни. Там в одном из приграничных районов Молдовы местные жители заметили со своего правого берега Днестра мужчину, который пытался переплыть Днестр вплавь. Естественно, с украинского берега на молдавский, а не наоборот — он же не сумасшедший. А это его намерение решительно пытались пресечь два украинских пограничника, которые погнались за ним на лодке. Догнали они его уже на мелководье ближе к молдавскому берегу и попытались оглушить, для чего не придумали ничего лучше, чем бить мужика по голове веслами.

Но то ли мужик был ловким, то ли они неумелыми, в результате украинец смог выйти на берег, где его окружили добросердечные молдаване, которые до того неодобрительными криками и репликами выражали свое отношение к украинским погранцам. Как говорится, на чистом молдавском языке с вкраплениями интернационального и понимаемого всеми на пространстве бывшего СССР русского мата. Или наоборот, молдавскими были вкрапления в русский мат от добрых молдавских селян. Сие не суть важно, а важно то обстоятельство, что молдаване не дали беглеца в обиду украинским пограничникам, которые хотели забрать его и переправить на украинскую сторону.

Если погранцы не дураки, то могут сами попросить политическое убежище, чтобы не возвращаться на «ридну Украйну» Фото: REUTERS.

Мало того, молдаване смогли задержать пограничников до приезда патруля Пограничной полиции Молдовы, который забрал украинских пограничников. Только в тот момент осознавших, что они в своем служебном рвении в раже нарушили границу и находятся на территории сопредельного государства.

Дальше все становится еще интереснее. Протокол о задержании нарушителей госграницы был передан в молдавскую прокуратуру, а она, в свою очередь, возбудила уголовное дело.

- Прокуратура Молдавии открыла уголовное производство после инцидента 15 октября, когда двое украинских пограничников на моторной лодке пересекли границу в районе села Холошница, преследуя гражданина Украины, - говорится в официальном сообщении ведомства. Теперь дело для них может закончиться вполне реальным лишением свободы, хотя признаемся честно, это вряд ли.

Впрочем, если погранцы не дураки, то могут сами попросить политическое убежище, чтобы не возвращаться на «ридну Украйну», где их после такого резонансного прокола наверняка перебросят служить на фронт с тихой границы с Молдавией.

Кстати, тут буквально на днях официальный представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Демченко отчитался, что с начала года при попытке пересечения границы были задержаны около 9900 человек, причем, по большей части, на границе с Румынией.

Можно предположить, что теперь самой «горячим» участком для украинских пограничников станет граница именно с Молдавией. Поскольку с 5 августа Евросоюз не выдает защиту военнообязанным украинцам, тем остается только два варианта в Европе — запрашивать в случае выдворения депортацию в Сербию или Молдову, либо стараться пересечь украинско-молдавскую границу.

Кстати, все тот же Демченко похвастался, когда докладывал цифры статистики, что в этом году попыток незаконного пересечения границы стало гораздо меньше. Так ведь и население Украины уменьшилось, считай, чуть ли не в два раза по сравнению с началом СВО. А потом, 9900 за 9 месяцев — это 36-40 человек в среднем в день, только тех, которых ловят пограничники. То есть, неудачных попыток. А сколько удачных — ни одна статистика не расскажет. Сами же счастливчики предпочитают, за редким исключением, помалкивать о своей удаче.

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